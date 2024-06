Hacienda avisa: estos son los españoles que recibirán la "carta del miedo" a partir del 1 de julio

Llega el final de la Declaración de la Renta y gran parte de los ciudadanos ya la han realizado, sabiendo si le sale a deber o a pagar. La campaña para presentar el IRPF finaliza el próximo 1 de julio, pero tras ese plazo, algunos de los contribuyentes no terminarán sus cuentas con Hacienda. Y es que es a partir de esa fecha cuando la Agencia Tributaria enviará las llamadas "cartas del miedo" a ciertos españoles que no cumplan algunos requisitos, como aviso de las sanciones a las que se enfrentan.

Por norma general, se tratan de notificaciones del organismo público cuando ha detectado alguna irregularidad, incidencia fiscal o solicita información adicional a los ciudadanos. Aunque parezca algo baladí, lo cierto es que más de un millón de personas la recibieron tanto en 2022 como en 2023.

Una carta que empiezan a ser enviadas a lo largo del segundo semestre del año, normalmente por correo postal, aunque el contribuyente la puede recibir a través de una notificación por correo electrónico, siempre y cuando la Agencia Tributaria disponga de su email.

¿Qué son las "cartas del miedo de Hacienda? Estos son los diferentes tipos de notificaciones

En el término "cartas del miedo" se engloban varios tipos de notificaciones, y tal y como explica Tax Down, se pueden clasificar en: carta informativa, requerimiento, propuesta de liquidación, resolución del procedimiento, providencia de apremio, diligencia de embargo, inicio de investigación o inspección y expediente sancionador.

Carta Informativa: se trata de una notificación en la que la Agencia Tributaria solamente informa al contribuyente de algo. Tenemos la obligación de verificar que la hemos recibido al hacerse de manera certificada, aunque no es necesario que respondamos ante esta carta.

se trata de una notificación en la que la Agencia Tributaria solamente informa al contribuyente de algo. Tenemos la obligación de verificar que la hemos recibido al hacerse de manera certificada, aunque no es necesario que respondamos ante esta carta. Diligencia de embargo: en este caso, Hacienda anuncia unas fechas en las que cargará una deuda de manera inmediata.

en este caso, Hacienda anuncia unas fechas en las que cargará una deuda de manera inmediata. Expediente sancionador: recibimos esta carta cuando la Agencia Tributaria confirma, de manera oficial, que el contribuyente ha cometido alguna infracción fiscal.

recibimos esta carta cuando la Agencia Tributaria confirma, de manera oficial, que el contribuyente ha cometido alguna infracción fiscal. Inicio de investigación de inspección: Hacienda solicita una documentación para una inspección.

Hacienda solicita una documentación para una inspección. Propuesta de liquidación: esta se recibe cuando la Agencia Tributaria considera que hay que modificar alguna información errónea.

esta se recibe cuando la Agencia Tributaria considera que hay que modificar alguna información errónea. Providencia de apremio: carta similar a la diligencia de embargo, pero cuenta con la diferencia de que el contribuyente puede responder lo antes posible para intentar recurrir o aplazar dicho pago.

carta similar a la diligencia de embargo, pero cuenta con la diferencia de que el contribuyente puede responder lo antes posible para intentar recurrir o aplazar dicho pago. Requerimiento: Hacienda envía este tipo de notificación cuando detecta que la información cumplimentada por parte del contribuyente no coincide con la que esta tiene en sus informes fiscales. En este caso es obligatorio responder, de lo contrario podríamos recibir una sanción.

Hacienda envía este tipo de notificación cuando detecta que la información cumplimentada por parte del contribuyente no coincide con la que esta tiene en sus informes fiscales. En este caso es obligatorio responder, de lo contrario podríamos recibir una sanción. Resolución del procedimiento: este tipo de notificación es la resolución final sobre algún procedimiento abierto con Hacienda.

Estos son los contribuyentes españoles que van a recibir las "cartas del miedo" de Hacienda a partir del 1 de julio: sanciones y motivos

Y es que a día de hoy, Hacienda afirma que todavía faltan varios millones de personas que no han presentado su declaración. Y existe una correspondiente sanción en caso de presentarla fuera de plazo (o no llegar a presentarla). Si sale a pagar, por cada mes que pase y no hayas hecho el pago el interés crece un 1%. Cuando ya han pasado 12 meses, el recargo de la multa es ya del 15%, que habrá que abonar junto con unos intereses de demora.

Mientras tanto, si sale a devolver, la multa puede estar entre cien y doscientos euros. Por otro lado, si se ha presentado la declaración a tiempo, puedes recibir una de estas cartas si no has pagado la deuda correspondiente, ya sea por no tener fondos suficientes en tu cuenta o por equivocación al rellenar algún dato bancario, así como negarte a pagar la deuda. En este caso, si recibes una de estas cartas, el recargo estaría entre el 10% y el 20%, mientras que si no la recibes, estaría en un 5%.

El periodo para recibir estas "cartas del miedo" se extiende hasta 2028, ya que el periodo de la Agencia Tributaria para revisar los trámites fiscales por el IRPF puede alargarse hasta cuatro años.