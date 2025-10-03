El Ibex 35 cierra con fuerza la semana

El Ibex 35 cerró la sesión en positivo, aunque con menor impulso del que mostraba al inicio. La ausencia de factores que sirvieran de motor para el mercado acabó pesando en la confianza de los inversores, lo que moderó las subidas y dejó al índice español por debajo de los 15.600 puntos. En el resto de plazas europeas se vivió una situación similar, con el DAX alemán incluso finalizando en rojo.

Solaria volvió a situarse como el valor más destacado, con un alza superior al 4%. El cierre de posiciones cortas y el ambiente optimista han impulsado su cotización más de un 24% en la semana, y todo apunta a que la volatilidad se mantendrá elevada en las próximas jornadas. El sector del acero también repitió entre los mejores, con Acerinox y ArcelorMittal pendientes de la decisión de la UE sobre los aranceles a las importaciones de acero. Rovi se sumó igualmente a los valores más alcistas.

Aunque la sesión comenzó sin ningún título en negativo dentro del Ibex, al cierre aparecieron algunas excepciones. Colonial y Unicaja registraron correcciones, pero la mayoría de compañías terminaron en verde.

En Europa, los avances fueron en general amplios, con el FTSE británico como el índice más destacado, al subir más de medio punto porcentual. En contraste, el DAX retrocedió debido a las caídas de empresas relevantes como Siemens Energy o Deutsche Boerse. En Wall Street el comportamiento también sorprendió: el S&P 500 avanzó alrededor de un 0,5%, el Dow Jones casi un 1%, mientras que el Nasdaq 100 se mantuvo plano. El mercado hizo caso omiso a la falta de publicación del informe de nóminas no agrícolas, pese al débil dato de ADP a mitad de semana, y ya anticipa dos recortes de tipos en las próximas reuniones de la FED.

En materias primas, el oro renovó máximos históricos con una subida del 0,5%, mientras que el bitcoin se encuentra muy próximo a superar sus propios récords, favorecido por la incertidumbre en Estados Unidos y la debilidad del dólar. El petróleo repuntó levemente, aunque el Brent se mantiene por debajo de los 65 dólares por barril.