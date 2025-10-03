Los productores de fresa de Huelva piden más marroquíes para la recogida de la fruta

La Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, insta al gobierno español a aumentar los cupos para temporeros de Marruecos y Latinoamérica. Esta solicitud se enmarca en el Sistema de Contratación en Origen (Orden GECCO) y tiene como objetivo cubrir las necesidades de mano de obra para la próxima temporada de fresas.

Esta petición fue expresada durante una reunión entre representantes de la asociación y Santiago Yerga, director general de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los productores destacaron la grave escasez de mano de obra que afecta al sector, lo que amenaza su competitividad en los mercados europeos. Señalaron que el sistema original de contratación, que ahora celebra su 25.º aniversario, se basa en la migración circular: los trabajadores regresan a sus países de origen después de la temporada y regresan al año siguiente.

Freshuelva enfatiza la urgencia de aumentar la mano de obra marroquí y latinoamericana, además de la española y europea. Según la asociación, esta medida es crucial para superar los importantes desafíos que enfrentará el sector en la próxima temporada.