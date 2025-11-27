El Ibex 35 tiene una sesión tranquila

El Ibex 35 ha cerrado una jornada calmada, con ligeros avances y un tono bastante moderado también en el resto de Europa. Con los mercados estadounidenses inoperativos por la festividad del Día de Acción de Gracias y la ausencia de datos macroeconómicos relevantes, la sesión ha transcurrido con escasos movimientos por parte de los inversores.

Acciona Energía ha destacado con subidas superiores al 2% tras anunciar la venta de su participación en dos proyectos en Sudáfrica a Cennergi, operación con la que obtendrá una plusvalía cercana a los 65 millones de euros. Más allá del beneficio inmediato, lo relevante es que la compañía continúa con su estrategia de reorganización, desprendiéndose de activos donde ya no identifica potencial para destinar recursos a nuevas inversiones. Indra también ha terminado al alza, en torno a un 2%, en una semana marcada por la próxima junta de accionistas, en la que se decidirá la adquisición de Hispasat a Redeia.

Entre los valores más débiles del índice se encuentra ArcelorMittal, inmersa en jornadas de elevada volatilidad debido a las conversaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para reducir los aranceles al acero. Hoy, además, sindicatos del grupo se han manifestado en París pidiendo la nacionalización de la compañía, lo que añade incertidumbre al panorama de la siderúrgica. Naturgy y Bankinter también se han situado en la parte baja del selectivo, aunque con caídas moderadas.

En el resto de Europa el sentimiento ha sido parecido. El DAX alemán ha avanzado aproximadamente un 0,3%. En Alemania ha sobresalido Puma, que se ha disparado más de un 15% tras los rumores en círculos financieros sobre el posible interés de Anta Sport en adquirir la empresa. Este tipo de movimientos encajan en el contexto actual, en el que el sector de la moda deportiva atraviesa un periodo de debilidad por el menor consumo, generando oportunidades para compañías con músculo financiero. Además, una potencial operación ofrecería a la familia Pinault (propietaria de un 29% de Puma y un 43% de Kering) la posibilidad de obtener liquidez para hacer frente a una deuda no consolidada superior a 7.000 millones de euros, en un momento de dividendos más modestos.

En los mercados de materias primas, el oro ha retrocedido un 0,2%, mientras que el petróleo ha registrado un alza del 0,5%. Por su parte, bitcoin ha tenido una sesión positiva, aunque continúa mostrando signos de fragilidad.