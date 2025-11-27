El mexicano David Martínez abandona el consejo del Sabadell tras su apoyo a la fallida opa del BBVA

David Martínez ha presentado su renuncia como Consejero Dominical de Banco Sabadell tras ser el único en mostrar su apoyo a la fallida opa de BBVA.

Así lo ha anunciado la entidad a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Martínez deja el puesto tras 12 años en la cúpula.

El mexicano era el mayor accionista individual con una participación del 3,68%. En la carta presentada por el inversor ante el Presidente, Josep Oliu, ha manifestado que "durante los 12 años de participación en el Consejo ha presenciado una transformación del Banco".

También ha expresado "su profundo agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el Presidente como los competentes equipos que han trabajado para el Banco han conseguido".

Según ha anunciado la entidad, la decisión se ha comunicado a todos los miembros del Consejo de Administración en su reunión celebrada hoy.

En el tramo final de la opa, BBVA consiguió el apoyo del inversor mexicano y utilizó su respaldo para intentar convencer a los minoritarios.

En ese momento, él negó tener acuerdo alguno con BBVA y se limitó a subrayar que respaldaba la opa para conseguir una entidad "más competitiva, rentable y con potencial de revalorización".

No obstante, finalmente la opa de BBVA sobre Sabadell no fructificó, al quedarse por debajo del 30 % y lograr apenas un 25,47 % los derechos de voto.

Todavía se desconoce si David Martínez permanecerá en el accionariado o bien si se desprenderá de su paquete accionarial.

Según informa EFE, fuentes de Banco Sabadell han declinado hacer comentarios sobre la decisión de Martínez.