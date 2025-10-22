Imaginarium vuelve a abrir su pequeña puerta: revive dentro de las tiendas Juguettos tras su cierre con 190 productos

"Prepárate para volver a cruzar las puertas de la imaginación". Así ha anunciado Imaginarium su relanzamiento, ahora en los establecimientos de Juguettos, después de cerrar en abril de 2024 tras 32 años de actividad. La integración de Imaginarium en las tiendas de Juguettos, que este año celebra su 50 aniversario, se producirá con la puesta a la venta de 190 referencias de la firma aragonesa de la pequeña puerta infantil que traen de vuelta al mercado los productos más característicos de la marca. Como parte de la campaña de lanzamiento, las icónicas puertas de Imaginarium estarán algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid (Puerta de Toledo, Puerta Real, Puerta de San Vicente y Calle de Carretas nº7) del 22 al 23 de octubre.

Juguettos adquirió la compañía quebrada por 240.000 euros en subasta pública en el verano del año pasado tras imponerse a Toys R Us y ATAA y anunció que la relanzaría al mercado en 2025. Tras más de un año de espera, los pequeños de la casa podrán volver a disfrutar de la experiencia Imaginarium ahora dentro de las tiendas de Juguettos. Al haber adquirido todos sus activos, incluyendo patentes, diseños, marca e imagen corporativa, Imaginarium volverá al mercado con su esencia característica para la fecha más importante del año en el sector juguetero: la campaña de Navidad.

Juguettos prevé que, en el primer ejercicio con los artículos de Imaginarium ya en el mercado, estos puedan llegar a suponer el 5% de su facturación total, consolidándose así como la primera cadena juguetera detallista en España (copa en torno al 14% del mercado), que también se vio reforzada el año pasado por la adquisición de la marca Poly Juguetes y nueve de sus tiendas.

Con esta nueva presentación de Imaginarium también regresa su catálogo, que, a partir del 27 de octubre, estará disponible en la mayoría de las 275 tiendas de Juguettos repartidas por España y Andorra, en la web y en la aplicación móvil de Juguettos. Entre los productos de Imaginarium que vuelven destacan el peluche Kiconico, La casa de Amanda y los vehículos de BeepBeep. “Imaginarium mantiene su esencia, tanto a nivel de imagen como de concepto, y se dirige a un público que valora la innovación, la calidad y la sostenibilidad”, ha declarado Félix López, presidente de Juguettos.

La aportación de Imaginarium y sus productos permitirá a Juguettos acceder a un nuevo segmento de cliente, que busca un producto muy diferencial. Al mismo tiempo amplía la oferta para sus compradores actuales. Ambas compañías "comparten valores como la cercanía, la confianza, el no sexismo, además de enfocar el carácter lúdico del juego como una herramienta de desarrollo personal, socialización y conexión intergeneracional", señaló el director general de Juguettos, José Luis Díaz Mariscal, tras la adquisición.

De cotizar en Bolsa a la quiebra

Imaginarium, que cotizó en el Mercado Alternativo Bursátil hasta que fue excluida el 2 de febrero de 2022, llegó a contar a lo largo de su historia con cerca de 800 trabajadores y más de 420 tiendas repartidas en unos 20 países. Nació en Zaragoza en octubre de 1992 como una compañía de 'retail' multicanal de valor añadido con diseño y marca propia, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, y que tenía como icónico símbolo su 'doble puerta', una para los adultos y otra más pequeña para los niños. Pese a su reconocimiento, las pérdidas millonarias por una combinación de cambios tecnológicos, pérdida de atractivo comercial, exceso de costes y dificultades financieras llevaron a la marca a entrar en concurso de acreedores en 2022 y a anunciar su cierre definitivo en abril de 2024.