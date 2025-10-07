Estas son las comunidades en las que todavía no están disponibles los viajes del imserso

El programa de viajes del Imserso 2025-2026 ya está en marcha, pero no todos los jubilados pueden reservar todavía. Mientras algunas comunidades ya han iniciado la venta de plazas, otras deberán esperar unos días más. Si vives en Andalucía, Madrid o Galicia y te preguntas cuándo podrás comprar tu viaje, te contamos las fechas exactas, cómo hacerlo y por qué el proceso se realiza de forma escalonada este año.

Cuándo comienzan las reservas del Imserso 2025

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha dividido el inicio de la venta en dos grupos de comunidades autónomas para evitar saturaciones en las agencias de viaje y en la web oficial.

Comunidades que ya han iniciado la venta

Desde el 6 de octubre de 2025, los acreditados preferentes de estas comunidades ya pueden reservar sus viajes del Imserso:

Asturias

Cataluña

Castilla-La Mancha

Ceuta

Comunidad Valenciana

Islas Baleares

Islas Canarias

Navarra

La Rioja

País Vasco

Los acreditados no preferentes de estas mismas regiones pueden hacerlo desde el 7 de octubre.

Comunidades donde todavía no están disponibles los viajes del Imserso

Si resides en una de estas regiones, todavía no puedes reservar:

Aragón

Andalucía

Castilla y León

Cantabria

Extremadura

Galicia

Madrid

Melilla

Murcia

En estos territorios, las reservas se abrirán el 8 de octubre para los acreditados preferentes y el 9 de octubre para el resto. El 10 de octubre se liberarán las plazas no vendidas en cada provincia.

Por qué no todos los viajes del Imserso se venden a la vez

El Ministerio de Derechos Sociales ha decidido escalonar el proceso para evitar caídas en los sistemas de reserva online y largas colas en las agencias. La medida busca mejorar la experiencia de los usuarios, pero genera cierta desigualdad, quienes residen en las comunidades del primer grupo tienen más opciones de elegir destino y fechas antes de que se agoten.

Además, el Imserso distingue entre dos tipos de usuarios:

Acreditados preferentes: personas con más puntos según criterios de edad, renta, grado de discapacidad o participación en ediciones anteriores.

personas con más puntos según criterios de edad, renta, grado de discapacidad o participación en ediciones anteriores. Acreditados no preferentes: aquellos con menos puntuación, que pueden reservar unos días después.

Qué hacer si tu comunidad aún no puede reservar

Mientras llega la fecha de inicio, conviene tener todo preparado para no perder plaza:

Comprueba tu carta de acreditación: incluye la clave personal para acceder al sistema de reservas.

incluye la clave personal para acceder al sistema de reservas. Consulta el catálogo de destinos: está disponible en la web oficial del Imserso.

está disponible en la web oficial del Imserso. Reserva el día exacto: si eres acreditado preferente, el 8 de octubre; si no, el 9.

Vuelve a intentarlo el 10 de octubre si no consigues plaza, cuando se abrirán las reservas libres por provincias.

El programa de viajes del Imserso 2025-2026 avanza de forma escalonada, y las nueve comunidades que faltan se sumarán en los próximos días. Aunque este sistema pretende evitar colapsos en las reservas, muchos usuarios reclaman un inicio simultáneo en toda España para garantizar igualdad de acceso. En cualquier caso, el calendario está a punto de completarse y los mayores de todo el país podrán acceder en breve a las escapadas más esperadas del otoño.