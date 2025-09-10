Inditex frena sus resultados, pero la bolsa premia sus buenas expectativas de cara a fin de año con una subida del 6,52%

Inditex volvió a cerrar su primer semestre fiscal (febrero-julio) con beneficio récord. Sin embargo, el gigante textil mejoró su rendimiento tímidamente, por debajo de las expectativas del mercado. Según ha informado hoy miércoles, la multinacional logró durante el periodo una mejora del 0,8% de sus ganancias, hasta los 2.791 millones de euros, por debajo de lo esperado por el consenso de analistas de Bloomberg, que preveían una mejora del 1,9%, hasta los 2.822 millones. El avance, además, es bastante inferior al que registró en 2024, cuando su beneficio creció más de un 10% en el mismo periodo.

También se ha quedado corto respecto a las previsiones en ventas, con una facturación total de 18.357 millones tras mejorar un 1,6% frente a los 18.500 que anticipaban los analistas. A tipo de cambio constante, sus ventas avanzaron un 5,1%.

Sin embargo, y a pesar de estas tímidas mejoras, los inversores han saludado con entusiasmo la aceleración de ventas de Inditex en el arranque de su segundo semestre fiscal y sus acciones han cerrado el día con una fuerte subida del 6,52%. El motivo: las buenas sensaciones que desprende la multinacional fundada por Amancio Ortega para encarar la recta final de año.

Según la compañía, sus colecciones de la campaña de otoño/invierno «han sido muy bien recibidas por nuestros clientes». Sus ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 crecieron un 9% interanual.

«El inicio de las ventas muestra un mejor tono que en el primer semestre al haber crecido un 9%, por encima de nuestra previsión del trimestre (7,3%)», destacaron desde Renta 4.

Citi también considera bastante lógica la reacción de los inversores «dada la sólida actividad comercial actual, los márgenes brutos del segundo trimestre de 2025 mejores de lo esperado, el posicionamiento conservador del inventario y la rentabilidad del segundo trimestre de 2025».

«Un margen bruto prácticamente sin cambios subraya la capacidad del grupo para comerciar durante una temporada primaveral/veraniega complicada en toda Europa, con un probable exceso de existencias en el sector debido a una temporada afectada por las condiciones meteorológicas (y macroeconómicas)», ha añadido Jefferies.

Confianza

La propia compañía es consciente de que al arranque de año ha sido un tanto timorato, pero que las cosas se han ido enderezando poco a poco. «Es obvio que estamos viendo una evolución positiva a lo largo del año. Seguimos confiando en el año que tenemos por delante y, como siempre, estamos centrados en aumentar la diferenciación del modelo de negocio», ha afirmado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en la conferencia ante analistas para presentar sus resultados, en la que ha destacado la «aceleración» de ventas de cara al otoño a pesar del entorno «complejo» que hay en este momento.

A pesar de la tímida mejora de sus beneficios, Inditex considera que la ejecución de su modelo de negocio fue buena en el primer trimestre, con un crecimiento del 1,5% de su margen bruto, hasta 10.703 millones de euros, situándose en el 58,3% de las ventas, cinco puntos básicos por debajo del primer semestre de 2024. Su posición financiera neta retrocedió ligeramente hasta los 10.012 millones frente a los 10.911 que tenía el pasado año.

La compañía añadió que continúa con la optimización de tiendas y que espera que esto «impulse nuevas mejoras en la productividad. Se espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo», añadió.