El informe de las eléctricas afirma que "Red Eléctrica fue la única responsable" del apagón

La patronal eléctrica Aelec ha presentado su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril en el que subraya que no había suficiente generación convencional acoplada por Red Eléctrica (REE) para hacer frente a las causas que generaron la caída del sistema.

Un problema especialmente notable en la zona de Andalucía, considerada la zona cero del apagón. "El sistema iba muy justo y las maniobras de REE consumieron ese margen".

"REE es el único responsable. La causa fue un fallo grave en el control de tensión por no disponer de suficientes plantas por la falta de programación", asegura la investigación de las eléctricas.

En este sentido, las eléctricas, que remarcan su total colaboración en los análisis realizados hasta ahora, coinciden con el informe del Gobierno, que también ha remarcado esta situación, y añade que antes del mediodía, cuando comienzan los llamados "vaivenes rítmicos" que dieron lugar al apagón, ya había evidencias de problemas de control de tensión.

El análisis de Aelec apunta a que las maniobras de REE "empeoraron la situación". "El gestor conecta dos líneas que estaban en la zona sur con lo que la carga que fluye en la red es menor y se incrementa la tensión. REE también decide reducir las exportaciones a Francia y Portugal se genera también más energía reactiva y se vuelve a incrementar la tensión".

Al respecto, el informe de las eléctricas subraya que aunque REE hiciera lo que tenía que hacer, "el problema es que a esas horas ya había poco margen de maniobra".

La patronal eléctrica llama la atención sobre la operación de las interconexiones, que podrían haber servido de cortafuegos ante el apagón, pero que se operaron de forma incorrecta.

"REE pasa de corriente alterna a corriente continua el modo de exportación a Francia. Con corriente alterna puede prestar apoyo al sistema en caso de ser necesario, puede pasar a importar energía, pero a las 12:32h cuando empiezan las desconexiones de centrales, la red estaba exportando. Los asociados de Aelec han pedido información al respecto que aún no ha sido atendida. Creemos que, si se hubiera operado la interconexión de otra forma, el punto de no retorno se hubiera producido más adelante y se podía haber reequilibrado el sistema con otras medidas", han indicado desde la patronal que agrupa a las principales eléctricas.

El documento revela que "hubo avisos los días previos en determinadas zonas de la red que no se corrigieron", problemas de fluctuaciones de tensión. El día 22 hubo también desconexiones por problemas similares. ¿Por qué no se produjo un apagón? Porque el 22 había 18 unidades de generación convencional, deduce el informe de Aelec.

Asimismo, la programación de la generación para el día 28 "no estuvo acorde a las necesidades", se infiere del análisis. En este sentido, la generación convencional pasa de ser el 70% al 24% a las 12 del mediodía. Además, hay mucha generación convencional en el norte del país, pero muy poca en el sur. "En concreto, había un 12% de generación convencional en Extremadura, del 4% en Castilla-La Mancha y solo un 3% en Andalucía".

"El día anterior uno de los ciclos combinados previstos en Andalucía se declara indisponible y no sabemos por qué no se sustituye", han explicado los autores del análisis, realizado por Compass Lexcon y Inesctec.

El informe de Aelec comienza apuntando que REE lleva años reconociendo problemas de sobretensiones en la red de transporte. Está relacionado con la mayor penetración de generación renovable no síncrona, no tienen una obligación de hacer un control dinámico de tensión que sí tienen las plantas de generación convencional. Este control implica que estas plantas tienen que quitar o inyectar energía reactiva, según lo demande el sistema.

Demanda a REE

Sobre las acusaciones de que las centrales de respaldo no cumplieron las funciones de control de tensión, Aelec no lo ha analizado, pero insiste en que "hay evidencias de que no había suficiente generación convencional acoplada" y que no hay constancia de que no operaran de forma adecuada. Además, Aelec señala que esa sombra de duda no tiene sentido porque son las mismas centrales que hoy están dando el mismo servicio de respaldo sin que haya problema alguno.

Estas acusaciones de REE pueden deberse a la intención de "eludir responsabilidades", pero las eléctricas aún no se plantean una respuesta jurídica.

Respecto a los "disparos" (desconexiones) de las primeras plantas por sobretensión, el informe del Gobierno habla de algunos disparos "incorrectos", generalizados según REE. Sin embargo, para Aelec "parece poco probable, son más un efecto que una causa".

A partir del día 29, durante todo el mes, REE ha operado con una media de 24 unidades de generación convencional acopladas, más del doble que las 10 (9 en realidad) del día del apagón, con lo que estas fluctuaciones de tensión "han desaparecido" o se han controlado. "Las oscilaciones se han reducido entre un 40-50%, lo que demuestra que si el 28 se hubiera acoplado más generación convencional no había habido apagón", asegura Aelec.