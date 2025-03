Un ingeniero aeroespacial explica por qué los pasajeros de un avión no cuentan con paracaídas en caso de accidente: "No tiene sentido"

El avión es el medio de transporte más seguro del mundo, pero eso no exime de que en la historia haya existido algún que otro trágico accidente de estas aeronaves. Y es que antes de todos los vuelos, azafatas y personal de cabina dan unas pequeñas instrucciones a los pasajeros sobre qué hacer en caso de contratiempo, así como usar el salvavidas incorporado en el asiento del avión. Sin embargo, a diferencia de otras aeronaves, no hay paracaídas, algo que quizás podría salvar muchas vidas de personas. Y es que los motivos por lo que este artefacto no está incorporado en el avión son varios, y así los explica un ingeniero aeroespacial.

A nuestro parecer, el razonamiento es bastante lógico, puesto que los tripulantes cogerían este utensilio en el momento en el que se sepa que las turbulencias del avión pueden desembocar en que este se caiga. Pero es un pensamiento erróneo, o al menos, esto es lo que ha explicado el ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo ha explicado en el podcast de Jordi Wild.

Pese a su seguridad, pues la posibilidad de sufrir un accidente es de uno entre 2,4 millones, mucho menor que en el tren o el coche, el 25% de la población mundial tiene miedo intenso e irracional a viajar en avión, según las encuestas. Se cree, por otro lado, que la parte trasera de un avión tiene más posibilidades de permanecer intacta en un accidente, y mientras que la parte delantera es la primera en estrellarse, la trasera tiene tasas de supervivencia más altas.

Así, los expertos sugieren que los asientos centrales de la última fila son los más seguros, pero lo ideal es viajar cerca de una salida, por si hay aterrizaje de emergencia o cualquier otro contratiempo, pues además, los asientos ubicados en la ventanilla así como los que están junto a las salidas de emergencia son los mejores para los pasajeros que quieren dormir durante sus vuelos.

Este es el motivo que explica por qué no hay paracaídas en los aviones, según un ingeniero aeroespacial

Hidalgo detalla que la posibilidad de que haya un paracaídas para estos casos "es algo imposible, primero porque no se puede abrir la puerta". Y es que las puertas del avión cuentan con un cierre hermético y la presión de la cabina las mantiene cerradas. Además, explica que solo se puede se pueden abrir a una altura en la que ya no da tiempo salir y usar el paracaídas si el avión se está cayendo.

Por otro lado, añade que "a lo mejor la gente de dentro está flotando, por lo que sería imposible que cogieran el paracaídas y se tiraran". Y así, en aviones de decenas o cientos de pasajeros no daría tiempo a que salieran todos, sino los más cercanos a las puertas de la aeronave.

Como ejemplo, ha tomado los momentos en los que hay un aterrizaje de emergencia. "Imagínate ese momento, es una cosa de locos. Los pasajeros tienen que salir por una rampa y tardan varios minutos en salir", añade, comparando con el momento de pocos segundos que tardaría un avión en estrellarse.

Pero Hidalgo ha remarcado que el paracaídas "existe, en algunos aviones, pero para los que son muy pequeños, como de cinco personas". “Si te vas a aviones más grandes, no tiene sentido el tema del paracaídas porque tendrías que hacer una estructura tan resistente y un paracaídas tan resistente que todo el peso que le puedes meter al avión sería al paracaídas”, ha agregado.