Dabiz Muñoz lo tiene claro: "Para mí este es el mejor arroz con bogavante de Madrid"

El chef madrileño Dabiz Muñoz, reconocido internacionalmente por su creatividad y por ser el propietario de DiverXO (único restaurante con tres estrellas Michelin en Madrid), no solo disfruta de la alta cocina. También se deja seducir por los sabores de siempre, los de los bares de barrio donde el mantel de papel y el buen hacer valen más que cualquier sofisticación.

Y entre esos templos populares hay uno que ocupa un lugar muy especial en su memoria y en su paladar: el Bar Paloma II, en el barrio de La Elipa. No es casualidad que Muñoz haya elegido este local como uno de sus favoritos. Creció en el mismo barrio y, desde pequeño, solía acudir al establecimiento junto a su familia para celebrar ocasiones especiales.

Situado en la Avenida del Marqués de Corbera, 56, el Bar Paloma II es un local de los de siempre, con barra de metal, servilletas de papel y un ambiente que recuerda al Madrid más castizo.

El plato estrella, sin duda, es el arroz con bogavante, que se prepara por encargo y para un mínimo de dos personas, a 25 euros por comensal. Se sirve en el mismo perol en el que se cocina, rebosante y humeante, con ese caldo rojizo que delata el mimo en el fuego lento.

Más que arroz: cocina de toda la vida

Aunque el arroz es el imán que atrae a los comensales, el Paloma II ofrece mucho más: callos a la madrileña, patatas revolconas, croquetas, boquerones, chopitos, pulpo o chuletón de un kilo, entre otros clásicos.

Los dueños del local reconocen que desde que Muñoz mencionó el bar, el teléfono no deja de sonar. Pero pese al auge, mantienen la esencia de siempre: cocina sencilla, raciones generosas y precios razonables.