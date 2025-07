Isabel Martínez (Europcar): «Las alquiladoras de coches aumentarán un 4% la facturación»

Con las vacaciones estivales en marcha y el turismo en España en cifras de récord, las previsiones de las empresas de «rent a car» se presentan muy positivas. Isabel Martínez, directora general ejecutiva de Europcar Mobility Group en España estima que la primera mitad del año ha sido positiva gracias a varios factores. Uno de ellos es la desestacionalización del turismo, que adelanta sus vacaciones y viaja más fuera de la temporada baja; esto ha hecho que la curva sea menos pronunciada en julio y agosto. Otra prueba de la salud del sector está en las matriculaciones, que van por buen camino: entre enero y junio, el «rent-a-car» ha matriculado más de 170.000 vehículos, un 12,1% más en comparación con el mismo período del año pasado.

¿Cuál es su previsión para la totalidad del ejercicio?

Todo apunta a que el «rent a car» en España incrementará su facturación un 4% en 2025, hasta alcanzar aproximadamente los 2.400 millones de euros.

¿Cómo se presenta la temporada turística este año y cómo podrán influir en su negocio?

Tenemos varios escenarios en función del crecimiento de la economía del país, el turismo y otras variables, pero somos optimistas porque todo apunta a una consolidación. Esperamos una fuerte demanda de países como Francia, Reino Unido –que es uno de los que más crecen–, Estados Unidos y Alemania. En todo caso, no hay que perder de vista algunos factores que nos afectan desde hace tiempo: un mercado con mucha competencia, mucha oferta de vehículos y una tensión importante en los precios. Con todo, siempre recomendamos a los clientes que realicen su reserva con antelación. Hay vehículos, pero la antelación siempre es buena.

¿Más allá del alquiler de coche tradicional, qué otro tipo de soluciones de movilidad se ofrecen en estos momentos?

La movilidad está cambiando porque las necesidades de las personas también lo han hecho. De ahí que hayamos lanzado varias formas de movilidad. Una que está funcionando especialmente bien es el modelo de suscripción que llamamos myEuropcar. Es una especie de «Netflix de la movilidad», una fórmula de alquiler mensual y flexible. Como en cualquier plataforma de «streaming», el conductor hace un pago mensual, personaliza su suscripción (el coche, el tiempo de alquiler, los kilómetros y otros servicios) y puede darse de baja cuando quiera, sin penalización. Incluso, finalizado el primer mes, puede cambiar el coche por otro, para encontrar el vehículo que mejor se adapte. Así, si necesitan un coche por un tiempo no tienen que pensar en lo malo de comprarlo –depreciación, seguros, mantenimiento...– porque todo está incluido.

¿Cómo puede afectar al negocio de los «rent a car» las leyes de Cambio Climático de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, tres regiones donde el turismo es el motor económico?

Nosotros somos los primeros en adoptar medidas para reducir la huella de carbono, pero estas leyes imponen un número obligatorio de vehículos «0 emisiones» que no nos parece justa porque son precisamente nuestros coches los que menos contaminan si se comparan con la media del parque automovilístico, que en España supera los 14 años. Es como castigar a los coches más modernos, los menos contaminantes y seguros, y los que hacen que se use menos el coche particular. Si se mantienen estos objetivos, tendrán efectos negativos en nuestra actividad y, por extensión, en la buena marcha del turismo. Hay que recordar que el objetivo inicial marcado por estas leyes contempla que nuestras flotas sean 100% eléctricas en 2035. Creemos que es erróneo que se ponga el foco en los vehículos de alquiler. Los turistas demandan movilidad, no solo bajarse del avión y tumbarse en la toalla. El alquiler de coches siempre ha sido un distribuidor de la riqueza que nos trae el turismo, no un problema.

La limitación del número vehículos de alquiler en Ibiza genera polémica en el sector. ¿Cuál es su análisis al respecto?

El Consell aprobó una normativa que restringe a un máximo de 16.000 vehículos de alquiler sin conductor, muchos menos de los 28.000 solicitados por el sector. Sin embargo, lo cierto es que los coches de alquiler representan menos del 10% del total de vehículos que circulan por Ibiza diariamente. Los coches de alquiler no son el problema. De hecho, como decía, la flota de alquiler tiene una antigüedad media de 2,3 años, frente a los más de 10 años del resto de vehículos en la isla. Es una medida dañina para la isla y creemos que se ha tomado sin un análisis previo y sin tener en cuenta que se puede traducir en un aumento de precios para los turistas y en menor disponibilidad de vehículos en temporada alta.

¿Cómo pueden verse afectadas por la implantación de las áreas de bajas emisiones ZBE?

Hasta ahora sólo un tercio de los municipios que debían implantar las ZBE lo ha hecho y cada uno parece regirse por unas reglas distintas. Además, hay quejas por parte de los conductores sobre su señalización e información, que todavía crea cierta confusión. Apoyamos cualquier medida que contribuya a reducir la congestión dentro de las ciudades, pero en ningún caso puede ser un obstáculo para la movilidad. En todo caso, las restricciones afectan mayoritariamente a los vehículos sin etiqueta medioambiental y no a la flota de los "rent a car".

¿Cuáles son las perspectivas del coche eléctrico en el ámbito del alquiler? ¿Los están reservando muchos clientes?

Cada año crece un poco más, pero deberíamos ser capaces de pegar un acelerón en los próximos años. Nosotros llevamos haciendo los deberes desde hace años. De hecho, Europcar es una de las empresas de alquiler con más vehículos «verdes» de España. Este año queremos alcanzar un 19% de vehículos ecológicos (híbridos, eléctricos o híbridos enchufables) y un 27% a finales de 2026 a nivel global. Pero en el caso de España hay dos problemas: la percepción sobre la infraestructura de carga, que se sigue viendo como insuficiente, y las escasas facilidades de alquiler y compra. Portugal cuenta con una penetración mucho mayor de eléctricos. ¿Por qué? Porque, además de trabajar en su red de carga, han universalizado el método de pago en todo el país y han utilizado la palanca fiscal, con ayudas a particulares y empresas. Es decir, han puesto facilidades a los conductores e incentivado su uso, tan simple como eso. Eso se nota en la confianza de los conductores.