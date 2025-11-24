Acceso

La aplaudida reflexión de Ruslana en 'OT 2025' sobre la falta de educación financiera en los institutos

Ruslana, tercera finalista de 'OT 2023', visita la Academia de 'OT 2025' y recibe elogios por su reflexión sobre la necesidad de enseñar finanzas básicas en el instituto para preparar mejor a los jóvenes para la vida real

La visita de Ruslana a la Academia de 'OT 2025'volvió a poner sobre la mesa una carencia que muchos jóvenes reconocen al dar el salto a la vida adulta. Ella misma lo resumió con honestidad: "Salí de Bachillerato y, de repente, Madrid, la compra, las facturas… ¿Qué es una factura? ¿Y por qué no me enseñaron a hacer una?". Su comentario refleja algo mucho más amplio que una anécdota personal: la falta de formación práctica sobre cómo gestionar gastos, impuestos o trámites básicos. Incluir estos contenidos en los institutos no solo aliviaría ese shock inicial, sino que permitiría a los estudiantes salir mejor preparados para un mundo real que exige organización, autonomía y decisiones financieras constantes. Añadir estas herramientas al currículo no sustituye a lo académico; lo complementa y les da a los jóvenes la seguridad de saber desenvolverse fuera del aula. Una gran lección que se suma a las aplaudidas palabras de Noemí Galera hace unas semanas, en las que les recordó a los participantes de 'OT 2025' que la Academia es solo una "burbuja" y que la vida profesional exigirá buscarse el camino sin depender siempre de una discográfica.

Reparto de temas de la Gala 10 de 'OT 2025': lista completa de canciones y repartos

  • Canción grupal: 'Saturno' de Pablo Alboral junto a él
  • Guillo Rist: 'Abracadabra' de Lady Gaga
  • Téyou: 'Je Vole' de Louane
  • Guille Toledano: 'Until I found you' de Stephen Sanchez
  • Olivia: 'At Last' de Etta James
  • Cristina: 'Uh Nana' de Daniela Blasco
  • Crespo: 'Cosas que no te dije' de Saiko
  • Claudia: 'Birds of a feather' de Billie Eilish
  • Tinho: 'Tempestades de sal' de Ses
  • Bonus Track ya que Claudia Arenas, Cristina, Olivia y Téyou cantarán 'Lobo' de Elena Gadel

