La aplaudida reflexión de Ruslana en 'OT 2025' sobre la falta de educación financiera en los institutos

La visita de Ruslana a la Academia de 'OT 2025'volvió a poner sobre la mesa una carencia que muchos jóvenes reconocen al dar el salto a la vida adulta. Ella misma lo resumió con honestidad: "Salí de Bachillerato y, de repente, Madrid, la compra, las facturas… ¿Qué es una factura? ¿Y por qué no me enseñaron a hacer una?". Su comentario refleja algo mucho más amplio que una anécdota personal: la falta de formación práctica sobre cómo gestionar gastos, impuestos o trámites básicos. Incluir estos contenidos en los institutos no solo aliviaría ese shock inicial, sino que permitiría a los estudiantes salir mejor preparados para un mundo real que exige organización, autonomía y decisiones financieras constantes. Añadir estas herramientas al currículo no sustituye a lo académico; lo complementa y les da a los jóvenes la seguridad de saber desenvolverse fuera del aula. Una gran lección que se suma a las aplaudidas palabras de Noemí Galera hace unas semanas, en las que les recordó a los participantes de 'OT 2025' que la Academia es solo una "burbuja" y que la vida profesional exigirá buscarse el camino sin depender siempre de una discográfica.

