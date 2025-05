La "Ley Beckham", una trampa fiscal contra los extranjeros: el bufete Amsterdam & Partners denuncia acoso y violaciones de derechos por parte de Hacienda

La "Ley Beckham" española se ha convertido en una trampa fiscal deliberada contra los extranjeros. A través del bufete internacional de abogados Amsterdam & Partners LLP, liderado por su fundador Robert Amsterdam, miles de afectados denuncian un ataque sistemático de Hacienda tras trasladarse a España bajo el programa de incentivos fiscales de la "Ley Beckham". En su informe de más de 100 páginas "Hacienda contra el Pueblo: España y la 'Ley Beckham'" presentado esta martes en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el despacho denuncia "violaciones sistémicas del Estado de Derecho por parte de la autoridad fiscal" hacia los extranjeros acogidos a este régimen fiscal.

El "modus operandi" de Hacienda contra los extranjeros que se benefician de este régimen fiscal consiste, según denuncia el despacho, en la imposición de demandas fiscales inesperadas con sanciones sustanciales y se les presiona para que paguen inmediatamente o acepten un acuerdo. El despacho alega que los inspectores reciben incentivos financieros a través de un esquema de bonificaciones de 1.200 millones de euros que premia la recaudación de impuestos adicionales y que supondría un escándalo si lo usase, por ejemplo, la Policía en base a su número de detenciones.

Este sistema de bonificaciones premia, además, la velocidad en la que se completa una inspección y el cierre de expedientes con acuerdo entre el inspector y el contribuyente, lo que puede dar lugar a coacciones, asegura el despacho. Asimismo, el informe señala que la amenaza con procesos penales es un recurso utilizado contra algunos contribuyentes para que cedan a sus exigencias.

Amsterdam detalla cuatro fases del infierno tributario por la "Ley Beckham". La primera: "Te mudas a España. El Gobierno te da un certificado, pensando que va a durar toda la vida, pero solo es temporal, porque más tarde vendrán a por ti; pero no lo harán cuando estás en España, lo harán años después cuando hayas acumulado mucho dinero".

El segundo pilar del infierno son los inspectores incentivados. "Si has pagado bien tus impuestos, todavía pierdes, porque Hacienda usa el concepto de 'simulación', que consiste en que si el inspector no entiende tus cuentas, se presupone que son incorrectas", explica Robert Amsterdam. En una tercera fase, aunque la deliberación sea errónea, "tienes que pagar o hacerlo previamente mientras reclamas". A esto se suma al coste de abogados y al coste reputacional. La última fase del infierno, "vas a los juzgados, que no son independientes, y quedas envuelto en procesos legales por años porque tienen tu dinero", apunta el reputado abogado. Un ejemplo de esta operativa son los juicios mediáticos contra celebridades como Shakira o Messi que, para el despacho, se usan para generar miedo entre el contribuyente común.

"La democracia no puede sobrevivir cuando el Gobierno puede generar ese miedo e inseguridad en la población. Se usa como un instrumento político", reprocha el abogado. "Nunca imaginé la necesidad de venir a España para hablar de los Derechos Humanos. La impunidad de Hacienda debe parar. Hay inspectores incentivados, gente que se beneficia de tu miseria", denuncia Robert Amsterdam. "Hacienda es una vergüenza nacional", critica, e "infringe los Derechos Humanos de los españoles", asegurando que muchos países africanos tienen mejores normas tributarias que España. “La Agencia Tributaria utiliza la ley como una trampa y ha destruido la seguridad jurídica que se le prometió a las personas que vinieron a España motivadas por la ’Ley Beckham’”, añade Christopher Wales, exasesor en materia fiscal de los primeros ministros británicos Tony Blair y Gordon Brown. Incluso hay bufetes españoles rechazando casos de afectados por miedo a Hacienda, aseguran desde el bufete.

La persecución, recoge el informe, también estaría motivada por una voracidad recaudatoria del Gobierno. "La magnitud de la montaña de deuda de España ha aumentado inevitablemente la presión para generar ingresos fiscales adicionales, presión que, sin duda, se hizo sentir desde el Gabinete del Presidente del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, hasta los objetivos de recaudación de la AEAT, impulsando el comportamiento de sus inspectores. [...]. Así pues, la idea de recaudar sustanciosos impuestos adicionales de los impatriados, principalmente extranjeros, muchos de los cuales ya habían abandonado el país, debió parecer enormemente tentadora, existiera o no base jurídica para ello", recoge el informe.

La "Ley Beckham", también conocida como la "ley de impatriados", es un régimen fiscal especial en España introducido en 2003 con el objetivo de atraer talento extranjero, entre los que se encontraron futbolistas profesionales. De hecho, su nombre se popularizó porque uno de los primeros beneficiarios fue el futbolista David Beckham al fichar por el Real Madrid.

Afectados hospitalizados

El informe detalla que los inspectores fiscales han "puesto vidas patas arriba" al iniciar investigaciones retrospectivas años después de haber recibido una certificación oficial amparada en la Ley de Impatriados, que parece ofrecer tanto seguridad jurídica como un tratamiento fiscal propicio para atraer talento global. "Se ha creado un clima de miedo e intimidación totalmente impropio de un país democrático. Los testimonios que hemos recopilado han sido absolutamente escandalosos", dijo Robert Amsterdam. "Hemos hablado con personas que han visto sus derechos vulnerados y sus vidas arruinadas por una Hacienda que actúa con total impunidad".

"Nuestro informe documenta abusos grotescos de la autoridad estatal", señaló Christopher Wales, experto fiscal británico y coautor del documento. "Nuestra investigación ha descubierto un uso rutinario de prácticas de auditoria claramente excesivas, incluso con reclamaciones falsas de deudas inexistentes. Algunas víctimas han tenido éxito al apelar estas reclamaciones falsas, pero esto lleva años, y la justicia suele llegar demasiado tarde".

Entre los casos, destaca el de una residente que recibió su certificación oficial de acogida a la "Ley Beckham" para que años después se le denegara a posteriori. Después de una investigación de un año en la que Hacienda la acusó de empleo fraudulento, se enfrentó a la amenaza de cargos criminales. El estrés la llevó a ser hospitalizada antes de finalmente pagar el acuerdo exigido, recoge el despacho.

Ante lo que considera abusos flagrantes, Amsterdam & Partners LLP anunció que el bufete está preparando acciones legales en varias jurisdicciones, incluidas España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, va a plantear esta problemática ante la Comisión Europea.

No obstante, Hacienda defiende que solo investiga al 0,05% de las 37.000 personas que están acogidas a la "Ley Beckham". Fuentes de la Agencia Tributaria han cargado contra lo que consideran una campaña de desprestigio de este bufete, que en los últimos meses ha publicado anuncios en la prensa internacional advirtiendo de "carteristas fiscales españoles" en las comprobaciones de la aplicación de la ley. La Agencia Tributaria ha defendido este martes la necesidad de comprobar la correcta aplicación de la denominada "Ley Beckham", igual que se hace con otros beneficios fiscales

Críticas y reformas

El régimen de imposición de impatriado pretendía que España se posicionara en el competitivo panorama de la fiscalidad de la UE. Fue una respuesta a la política del momento tanto como a una necesidad económica. España, como muchos otros Estados miembros de la UE, llevaba mucho tiempo resentida por el régimen británico de tributación de los "no residentes", que consideraba injustamente influyente a la hora de animar a los "extranjeros ricos" a venir al Reino Unido, trayendo consigo dinero, inversiones y puestos de trabajo. España no calló su descontento y, como otros países, pronto tuvo un régimen parecido en su arsenal.

Este régimen está regulado en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y permite a los trabajadores extranjeros desplazados a España que residan más de 183 días tributar solo por los ingresos generados dentro del país, en lugar de por su renta mundial (como hace cualquier residente fiscal normal). También se caracteriza por permitir tributar a un tipo fijo del 24% hasta 600.000 euros y del 47% en adelante, en lugar de los tipos progresivos del IRPF. Mientras, las rentas del ahorro están sujetas a una escala de gravamen que oscila entre el 19% y el 28%. Este régimen especial se puede aplicar durante 6 años.

La ley fue muy criticada por considerarse injusta para los residentes españoles. Por ello, en 2010, el régimen fue reformado para limitar la tributación del 24% hasta los 600.000 euros. En 2015 vuelven a producirse reformas de la "Ley Beckham" para excluir a los deportistas profesionales de este régimen. El 1 de enero de 2023 entró en vigor la Ley de Start-Ups, que reduce de 10 a 5 años el período de estancia previa fuera de España requerido.