¿Café con leche? Este es el cobro inesperado que podrías encontrar en tu cuenta

Miguel era una de esas personas que tenía un ritual sagrado cada mañana. Pasaba por el bar de siempre, saludaba con una sonrisa al camarero y pedía su café con leche. Siempre seguía esa misma rutina y recibía el mismo trato antes de comenzar su jornada laboral, hasta que un día todo se rompió de golpe. Entró al bar, pidió su café con leche caliente y el camarero se lo sirvió sin más. Pero al llegar el momento de pagar la cuenta, observó que le habían cobrado un gasto extra que no esperaba y que le pareció injusto. Así, de la noche a la mañana, ese pequeño detalle hizo que ese establecimiento en el que había ocupado un lugar durante años dejase de formar parte de su rutina.

Como Miguel, hay muchos clientes que van a un bar, ya sea el de siempre o no, y en el momento de pagar "la dolorosa" descubren que el establecimiento ha incluido la cesta de pan que le han servido pese a no pedirla ni consumirla, los hielos que le han puesto en su vaso de agua o incluso la propina que desean recibir por el servicio.

Aunque las prácticas abusivas en los bares y restaurantes no son la norma, estas ocurren. Por ello, la popular cuenta de X (antes Twitter), SoyCamarero, ha traído a las redes una nueva polémica al compartir la experiencia de un cliente al pedir dos cafés con leche "muy calientes": "La primera vez que veo que se cobra un extra por calentar más la leche".

Como no es de extrañar, esta cuenta no tardó en recibir múltiples críticas de los usuarios de esta red social: "Se está yendo de las manos...lo siguiente será q te cobren por preguntar", "no entiendo cómo pueden seguir abiertos este tipo de negocios", "cada día es mas lamentable y hay más motivos para odiar al sector, aunque sean cosas puntuales", "están llevando al límite a la gallina de los huevos de oro y más pronto que tarde se van a quedar sin ella"...

Pero, ¿es legal que un establecimiento de hostelería cobre por calentar la leche? Cada empresa puede fijar los precios con total libertad, pero estos siempre deben estar debidamente reflejados en la carta y estar a la vista del usuario. Por ejemplo, cobrar el pan es legal siempre que así se indique y, además, deberemos estar atentos de si el precio es por unidad. Otros dos productos que también pueden ser incluidos en la factura son el hielo y la leche de un café, por ejemplo. Si estos se encuentran recogidos y diferenciados en la lista de precios, el local los puede cobrar de forma totalmente legal.