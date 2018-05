Los estibadores acuerdan convocar nuevos paros en los puertos

Los estibadores presentarán un preaviso de huelga en todos los puertos españoles como medida de presión ante lo que consideran una dejación del Gobierno. Esta decisión se ha tomado esta mañana en la reunión de Zonas de Coordinadora, la organización de trabajadores mayoritaria en la estiba, celebrada en Madrid y consensuada con el resto de sindicatos con representación en el sector.

Según han explicado los estibadores en un comunicado, desde la aprobación en el Congreso del Real Decreto Ley de reforma de la estiba, "los trabajadores continúan abiertos a cualquier diálogo que proponga el Gobierno, que vaya orientado al respeto del espíritu del RDL, que no es otro que ofrecer un año para la negociación colectiva". Además, denuncia que durante los doce meses transcurridos los pactos no se han podido desarrollar de manera efectiva porque la herramienta fundamental para su consecución, el reglamento de desarrollo del propio Real Decreto aún no ha sido aprobada por el Gobierno".

La duración de los paros y su fecha de comienzo todavía no han sido anunciados ya que se irán perfilando en los próximos días