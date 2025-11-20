Lufthansa se suma a la puja por TAP: anuncia que quiere una participación minoritaria de la aerolínea portuguesa mientras IAG sigue sin pronunciarse

Lufthansa se suma a la puja por TAP. El grupo alemán ha anunciado hoy que quiere adquirir una participación minoritaria de la aerolínea portuguesa, que va a ser privatizada por el Gobierno portugués.

Lufthansa informó este jueves en un comunicado de que ha entregado a Parpública, la empresa portuguesa de participaciones públicas, una carta en la que muestra formalmente su interés.

Algunos medios alemanes han especulado con que la oferta de Lufthansa sería por el 19,9% del capital de TAP.

El interés del grupo germano se suma así al mostrado también por el franco-neerlandés Air France-KLM, que ayer jueves envió también su muestra de interés oficial a Lisboa.

El que todavía no se ha pronunciado es el holding hispano-británico IAG, matriz de Iberia y British Airways. El grupo, a pesar de considerar que tiene el mejor proyecto para desarrollar a TAP, sigue estudiando las condiciones impuestas por el Gobierno portugués y si encajan con su estrategia. Portugal ha exigido a los posibles socios de TAP -privatizará un 44% de la aerolínea- que garanticen el mantenimiento de la plataforma de vuelos (hub) en Lisboa, la sede en la capital portuguesa y la marca TAP, además de que sean grupos que facturen más de 5.000 millones de euros e inviertan en el desarrollo de la compañía.

IAG tiene hasta el próximo sábado 22 de noviembre para enviar su muestra de interés en el caso de que quiera sumarse a la puja.

Importancia estratégica

Según ha asegurado el grupo alemán, al que pertenecen las aerolíneas Lufthansa, la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines y Eurowings, su intención es desarrollar una colaboración a largo plazo con TAP.

"TAP Air Portugal tiene una importancia estratégica en la industria aérea europea. Como socio a largo plazo en la Star Alliance y con nuestras amplias inversiones en Portugal vemos al grupo Lufthansa como el mejor socio para TAP y para Portugal", ha explicado el consejero delegado del grupo Lufthansa, Carsten Spohr.

El grupo Lufthansa, que está activo en Portugal desde hace más de 70 años, ofrece actualmente más de 280 vuelos semanales desde y hasta Portugal, donde emplea a más de 400 personas.

Hasta 2030, aumentará su número de empleados hasta 1.000 con la construcción en Santa Maria da Feira (Porto) de un centro de servicios técnicos de reparación de piezas de motores y componentes del avión de la filial Lufthansa Technik. Este proyecto se interpretó como un guiño de la compañía alemana para allanar su desembarco en TAP.