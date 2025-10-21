Luis Amodio, presidente de OHLA, premiado en la categoría de Iniciativa Empresarial en los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica

El presidente de OHLA, Luis Amodio, ha sido galardonado en la categoría de ‘Iniciativa Empresarial' en la primera edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, promovidos por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. El acto de entrega tuvo lugar este martes, 21 de octubre, en la Casa de América.

El jurado ha destacado el papel clave de Luis Amodio en la transformación urbana y económica de la capital española, así como su contribución al fortalecimiento de los lazos con el mundo iberoamericano. En este sentido, bajo su liderazgo, cabe destacar que OHLA ha impulsado proyectos emblemáticos que han consolidado la imagen de Madrid como metrópoli global, como son la puesta en valor del Centro Canalejas o la Ciudad de la Justicia de Madrid, actualmente en construcción y considerado uno de los proyectos de infraestructura judicial más importantes del mundo.

Durante su intervención, Luis Amodio expresó su agradecimiento por un reconocimiento “muy especial” y quiso hacer extensivo su agradecimiento a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, de quien recibió el premio, y a Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, por su impulso a esta iniciativa.

“Madrid no solo es la capital de España, es también un puente vivo entre Europa e Iberoamérica. Por eso, recibir el Premio Madrid, Capital de Iberoamérica a la iniciativa empresarial representa para mí un honor con un profundo significado simbólico”, señaló Luis Amodio.