María Rosario Jiménez Rubio, nueva decana del Colegio de Registradores de España

María Rosario Jiménez Rubio ha tomado hoy posesión como decana del Colegio de Registradores de España, iniciando una nueva etapa al frente de la Institución. Asume el relevo de María Emilia Adán García, quien ha ejercido la máxima representación colegial durante los últimos ocho años. Su mandato ha estado marcado por la consolidación del papel del Colegio de Registradores en ámbitos jurídicos, tecnológicos y académicos de especial relevancia.

Con una trayectoria profesional de casi veinticinco años, la nueva decana ha compatibilizado su actividad como registradora con una participación constante en las tareas colegiales. Durante este período ha formado parte de distintas Juntas territoriales y de órganos internos vinculados a la gestión corporativa. Ha sido decana territorial en Andalucía Oriental y ha colaborado estrechamente en proyectos vinculados al impulso de la formación, la responsabilidad social corporativa y la modernización de los servicios registrales.

Jiménez Rubio ha subrayado en diversas ocasiones que la profesión afronta una etapa llena de retos y oportunidades, especialmente en materia de transformación digital, transparencia, formación continua y fortalecimiento de la función social del Registro. Su proyecto destaca la importancia de trabajar desde el consenso y la cooperación, reforzando la interlocución institucional y la presencia del Colegio en los principales debates jurídicos y económicos del país.

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Registradores está integrada por Alfredo Delgado, vicedecano; José Soriano, director del Servicio de Sistemas de Información; Mari Luz Sánchez Jáuregui, secretaria; Begoña Beitia, tesorera; Luis Manuel Benavides, vocal director de Bases Gráficas; Juan Manuel García Torrecillas, censor-interventor; Teresa López, vocal de Relaciones Institucionales; Dulce Calvo, vocal de Relaciones Internacionales (UE); Santiago Molina, vocal director del Centro de Estudios Registrales; Carlos Orts, vocal director de Registros Mercantiles; María Núñez, vocal de Relaciones Internacionales para Iberoamérica; Raquel Ortiz, vocal directora del Servicio de Oficinas Liquidadoras e Innovación; Marta Gómez, vocal de Vivienda y Responsabilidad.