En Marruecos creen que Ryanair derivará los vuelos que anula en España a destinos magrebíes

En Marruecos no ocultan su satisfacción ante la posibilidad de beneficiarse de la anulación de viajes de Ryanair en España. "Esta medida refleja la reorientación de la estrategia de la compañía hacia nuevos mercados, como Marruecos, Italia, Croacia, Albania, Hungría y Suecia", dice el digital Rue20.

La decisión se enmarca en la estrategia de la compañía de centrarse en mercados que considera prometedores en crecimiento. Dirigirá sus esfuerzos operativos a destinos en Marruecos, que han experimentado un creciente interés por parte de los turistas europeos en los últimos años, así como a países del sur y este de Europa, subraya

Los aeropuertos regionales españoles también verán una reducción del 41% en su capacidad operativa, mientras que la oferta en Canarias caerá un 10%, lo que confirma el impacto en algunas regiones que dependen en gran medida de los vuelos de Ryanair. Oportunidades de trabajo en Marruecos, recalca.

Se espera que estos cambios creen nuevos desafíos para el turismo español, especialmente en las zonas directamente afectadas por la caída de vuelos, al tiempo que abren la puerta a que nuevos destinos como Marruecos aprovechen esta oportunidad para fortalecer sus conexiones aéreas con Europa, concluye.