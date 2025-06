Casi la mitad de los españoles demanda viviendas que cuesten menos de 210.000 euros

Con los alquileres cada vez más imposibles y las hipotecas cada vez más atractivas, no es de extrañar que las compraventas de viviendas se aproximen a cifras récord. Aunque convertirse en propietario no está al alcance de todos, principalmente por la falta del ahorro inicial, es decir, la entrada, todo el que sí cuenta con ese colchón se lanza al mercado de la compraventa. Una muestra de ello es que en marzo, último dato disponible, las transacciones de vivienda se dispararon un 40,6% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 62.808 operaciones, su mayor cifra en este mes desde 2007. Pero que cada vez más españoles intenten comprar para esquivar el infierno del alquiler no implica que los precios de las viviendas en venta sean accesibles para todos los bolsillos. El rango de precios que más peso tiene entre los demandantes de vivienda en España es el que oscila entre los 120.000 y los 210.000 euros (22,6%), muy igualado con la búsqueda de casas por debajo de los 120.000 euros (22,2%), según Idealista. Es decir, casi la mitad de los españoles va en busca de una vivienda con un coste máximo de 210.000 euros porque es lo que se puede permitir.

Mientras, en el rango de precios que va de los 210.000 euros hasta los 300.000 concentra el 20,7% de la demanda. Ya un tramo por debajo aparece el 17,6% de la demanda que se desplaza hacia un rango de precios entre los 300.000 euros y los 480.000 euros, mientras un 10,8% de las búsquedas se dirigen a casas de hasta el millón de euros. Solo un 6,1% de la demanda busca en un rango de precios superior al millón de euros.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife (66,3%), Castellón (60,8%), Gerona (60,2%), Granada (59,2%) y Tarragona (57,9%) lideran la demanda para comprar la vivienda más asequible, la que cuesta menos de 120.000 euros. Provincias destacadas por su mercado inmobiliario, como Alicante (53,7%), Las Palmas (47,6%), Málaga (41,6%), Baleares (37,1%), Valencia (29,6%) o Barcelona (25,5%) presentan volúmenes más moderados, pero las viviendas más económicas también son las más demandadas.

En la provincia de Madrid, por su parte, la demanda de viviendas con un precio inferior a los 120.000 euros solo supone el 18,1%, mientras que predomina el rango de precios entre 120.000 y 210.000 euros (24,1%), seguido de cerca (22,9%) por el siguiente tramo de precios (210.000 euros a 300.000) e incluso hay más demanda (21,1%) de viviendas de entre 300.000 euros y 480.000 euros que de las más económicas. Al igual que Madrid están Sevilla (26,1%) y Zaragoza (29,4%), donde los mayores pesos de este segundo tramo de precios es superior a la demanda sobre la vivienda más asequible, con el 23,3% y el 26,5%, respectivamente.

Los rangos más altos de precios comienzan a marcar la entrada de los grandes mercados y zonas con la vivienda más cara en los primeros puestos. Córdoba (22,7%) se cuela en cabeza del tramo entre los 300.000 y los 480.000 euros, por delante de Guipúzcoa (22,1%) y Madrid (21,1%). Mientras, Navarra (20%) y Sevilla (18,8%) completa el top cinco. A Coruña (18,7%), Barcelona (18,2%) y Vizcaya (16,4%) también presentan porcentajes destacados. A partir de los 480.000 euros, ya hay provincias donde apenas existe oferta de viviendas en el mercado, como Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Soria, Teruel o Zamora, y donde si lideran la demanda Guipúzcoa (10,8%), Madrid (10,7%) y Cantabria (10,2%), todavía con cifras de dos dígitos en la demanda relativa hasta llegar al millón de euros.

Cuando se trata de pisos de auténtico lujo, aquellos por encima del millón de euros, la provincia de Barcelona destaca sobre todos las demás, con un 3,6% de la demanda en toda la provincia en este rango, seguido de Madrid (3,1%) y Valencia (3%). También destacan Guipúzcoa (2,8%), Cantabria y Murcia (ambas con un 2,4%).

El caso de Barcelona y Madrid

En Barcelona, el segmento de vivienda asequible -por debajo de los 120.000 euros- concentra el 30,5% de la demanda de pisos, consolidándose como el más solicitado. A continuación se encuentra el rango de 210.000 euros a 300.000 euros (23,3%), ligeramente por encima del tramo anterior de 120.000 euros a 210.000 euros.

A medida que se elevan los precios, la demanda se reduce: solo el 15,1% de las búsquedas se sitúan entre los 300.000 y los 480.000 euros. Mientras, los tramos de precios más altos en Barcelona se anotan un 5,9% entre los 480.000 euros y el millón de euros; y un 2% de la demanda sobre la vivienda de lujo.

En Madrid, en cambio, el perfil de la demanda cambia de escala. El tramo más demandado se encuentra entre los 120.000 y los 210.000 euros, con un 25,7%, pero el siguiente más buscado no es el de vivienda asequible (16,9%), sino el de precios intermedios de hasta 300.000 euros, con un 24,8%. Incluso el rango entre 300.000 y 480.000 euros concentra una demanda significativa del 20,2%, lo que deja entrever los elevados precios medios de la capital.

En los niveles más altos, el mercado madrileño también muestra más vitalidad que el barcelonés: un 9,6% de los interesados busca viviendas de entre 480.000 euros y un millón, mientras que la vivienda de lujo se lleva un 2,9% del total.