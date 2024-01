Microcréditos: un sector que mueve 4.300 millones en Europa

A principios de enero, el Ángel Gabilondo , abrió la «caja de pandora» del negocio de los créditos rápidos concedidos por entidades no reguladas ni supervisadas por el Banco de España. Unos créditos que se caracterizan por su inmediatez en la concesión de los mismos, puesto que en muchos casos no se necesitan de avales. A muchas de estas firmas se las ha criticado también por aplicar tipos de interés desorbitados, que han llegado a generar deudas de hasta tres millones de euros. El Defensor del Pueblo junto con el Banco de España y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, anunció que examinará el grado de protección que tienen los consumidores de estos conocidos préstamos rápidos. La actuación, se produce en virtud de la multitud de quejas que los usuarios de estos productos financieros han planteado sobre los «elevados tipos de interés» y los breves plazos para la devolución de las cantidades concedidas por empresas comercializadoras que, en muchos casos, no tienen consideración de entidades de crédito.

Precisamente por no ser entidades reguladas, se desconoce cuántas hay, aunque la última estimación realizada por el Banco de España, hace dos años, las sitúa en 700, de las cuales 95 sí están registradas. Una cantidad que podría ser incluso mayor porque también las personas físicas pueden ser prestamistas. AEMIP, la Asociación de España de Micropréstamos que agrupa a 11 empresas asociadas que representan aproximadamente el 80% del volumen de préstamos rápidos concedidos anualmente en España, sí ha compartido sus estadísticas y señala que en 2022 se firmaron 1,18 millones de contratos y los préstamos rápidos concedidos ascendieron a 641,6 millones de euros, a tipos medios del 33%. La presidenta de AEMIP, Alisa Cevere, lamenta que se les «acuse de conceder préstamos a un tipo de interés TAE del 3.000% o del 4.000% a un año». «Las cantidades que prestamos oscilan generalmente entre 50 y 800 euros, las cuales se devuelven en un corto periodo de tiempo (entre uno y dos meses) por eso nuestros tipos de interés no son del 3.000% o 4.000% como se dice, pero en nuestra web estamos obligados a poner el importe TAE de los mini préstamos».

Cevere aclara que «el indicador TAE incluye, además de intereses, todos los gastos y comisiones anexos al préstamo, lo que permite que los clientes puedan comparar distintas ofertas. Se aplica a créditos al consumo, hipotecas, depósitos, etc. y resulta muy útil para comparar los productos financieros de duración igual o superior al año. No obstante, el resultado de este índice se ve muy distorsionado cuando se aplica a productos con un plazo de devolución inferior a la anualidad, como son los micropréstamos, cuya duración, en muchos casos, es mensual. En estos casos, una variación de muy pocos euros en el coste total del producto puede dar lugar a una variación de la TAE de cientos de puntos porcentuales. Pongamos el caso de alguien que pide prestados 100 euros a devolver en 30 días, un tipo de préstamo que, atendiendo a la media del sector, tiene un coste para el cliente de 33,86 euros; o lo que es lo mismo, un 33,86%. Sin embargo, el cálculo de la TAE para este supuesto es del 3.862%, reflejo de que una medida anual de costes tergiversa la realidad para quien concede el préstamo y para quien lo recibe. Esta distorsión se ejemplifica mejor al extrapolar otros servicios a una cuota anual: así, por ejemplo, la decisión de tomar un taxi se basa en el coste probable para una distancia corta y no en el acumulado de todos los viajes en ciudad en 365 días. E igual ejercicio se puede hacer al comparar hoteles: hablar de 120 euros por noche supone una medida mucho más útil y realista que indicar una tarifa de pernoctación de 43.800 euros anuales», explica Alisa.

"Los solicitantes de los créditos rápidos pasan nuestros filtros de morosidad"

Lo que hace atractivos a este tipo de préstamos es que el solicitante tiene el dinero al instante (incluso en 10 minutos), online y sin explicaciones, como puede leerse en algunas webs. «Pero en nuestro caso, el que se concedan de manera rápida no significa, que los solicitantes no pasen nuestros filtros de control de riesgo. De hecho el 70% de las solicitudes son rechazadas por no pasar estos controles», puntualiza Alisa. Añade que los tipos de interés de sus préstamos son más elevados que los de la banca tradicional porque «verificar la identidad del solicitante del préstamo en un tiempo récord requiere de un gran inversión en sus sistemas informáticos. Consultamos ficheros de morosidad, verificamos ingresos, en definitiva verificamos la autenticidad en tiempo récord».

Según la estadística elaborada por AEMIP, el tramo de edad más predominante de los que piden este tipo de préstamos suele estar entre los 31 y 40 años y cuentan con unos ingresos mensuales de 1.500 euros, no tiene un estado civil predominante y, en la mitad de los casos, tiene hijos a su cargo. Los destinos más frecuentes de estos fondos, apuntan desde esta asociación, suelen ser llevar el coche al taller, realizar una reparación a cargo de un técnico o reponer algún electrodoméstico, gastos médicos (dentista principalmente) y desembolsos relacionados con estudios y reformas del hogar. «Situaciones que en definitiva requieren de una inmediatez que otras fuentes de financiación no pueden ofrecer», apunta Cevere.

¿Cuándo se establecerán unas reglas del juego igual para todos? Las entidades financieras de créditos al consumo celebran la recién aprobada nueva directiva de créditos al consumo (CCD) que dará una mayor protección al consumidor de este tipo de préstamos. La nueva directiva exige que los prestamistas proporcionen a los consumidores información clara, comprensible y gratuita sobre las condiciones del préstamo, incluyendo los tipos de interés, las comisiones y los gastos asociados. Mejores normas de publicidad más estrictas con el fin de evitar que se otorguen préstamos a personas que no pueden reembolsarlos. Una mayor protección para los préstamos de bajo importe. La normativa amplía su alcance para abarcar los préstamos de hasta 200 euros y a los productos adquiridos mediante la fórmula «compre ahora, pague después». También se establecen límites a los cargos para evitar abusos y garantizar que a los consumidores no se les puedan cobrar tasas de interés o tasas anuales excesivas. Se otorgará a los consumidores el derecho a desistir de un contrato de crédito sin motivo alguno dentro de los 14 días siguientes a su firma.

Es un hecho que lo que empezó siendo una alternativa a los sistemas financieros tradicionales se ha terminando convirtiendo en una tendencia imparable. Los micropréstamos no solo han ido creciendo en todo el mundo a lo largo de los últimos años, sino que además se han ido consolidando dentro de las opciones que pequeñas empresas, autónomos y familias tienen a su disposición para disponer de inyecciones financieras modestas. Según el estudio Microfinanzas en Europa de 2022, elaborado por la European Microfinance Network, el sector de las microfinanzas se recuperó a niveles prepandémicos con un total de 1,4 millones de prestatarios activos y una cartera de préstamos de 4.300 millones de euros en 2021. El estudio cubre una muestra de 156 entidades microfinancieras que operan en 30 países durante el periodo 2020-2021. ¿Y a dónde van estos créditos? La inclusión financiera sigue siendo la principal prioridad de los micropréstamos y mujeres y poblaciones rurales siguen siendo los principales destinatarios. Una cuarta parte dan prioridad da prioridad a las minorías étnicas. Los préstamos comerciales para microempresas (78%) y los préstamos personales (61%) son los productos más populares. Los bancos gestionaron la mayor parte de la cartera (2.000 millones de euros; el 47% del total), seguidas por las IFNB (1.200 millones de euros), las ONG (700 millones de euros) y las cooperativas (300 millones de euros).

En España son escasas las entidades financieras que tienen líneas de microcréditos destinadas a familias y pequeños negocios. Es el caso de MicroBank, el banco español de CaixaBank que en el primer semestre de 2023 dedicó 634 millones de euros a la financiación de proyectos que generan un impacto social positivo, lo que supone un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. El número de operaciones, por su parte, se sitúa en 62.463, un 12% más. La línea de actividad de MicroBank que experimentó un mayor crecimiento fue la encargada de la concesión de microcréditos a emprendedores y microempresas, con un total de 9.634 operaciones en los seis primeros meses del año, lo que representa un 31,3% más. En volumen de financiación, MicroBank contribuyó con 126,79 millones de euros a la recuperación del tejido empresarial, lo que supone un alza del 31,6% respecto al mismo semestre de 2022. El importe medio de los microcréditos a negocios se situó en los 13.161 euros hasta junio. Otro de los pilares de la actividad de MicroBank, los microcréditos a familias con pocos recursos dirigidos a cubrir necesidades básicas, se saldó con la formalización de 49.845 operaciones, un 9,2% más que en el mismo periodo del año anterior.