Ignacio Pla, secretario general de Asnef: «Las entidades no reguladas han crecido como setas en los últimos años»

Usted siempre ha denunciado la avalancha de firmas no reguladas que prestan dinero, ¿qué le parece que el Defensor del Pueblo quiera investigar la protección del consumidor ante los créditos rápidos?

Me parece positivo que se preocupe por una situación que está afectando a muchos consumidores que no tienen acceso normal al crédito por los canales formales, habituales, es decir al crédito bancario. Y me parece muy bien que se preocupe porque esta situación se regule. De hecho la directiva europea de crédito al consumo recientemente aprobada establece una regulación de todo este tipo de entidades que en España han crecido en los últimos años como «setas» porque no había una reserva de actividad para prestar dinero, y todo el mundo, personas físicas o jurídicas podían hacerlo.

¿Qué se puede esperar de esta directiva europea?

Lo que se establece es que tiene que haber una regulación y registro de todas las entidades que se dediquen a prestar dinero de cualquier forma en España, y cualquier tipo de créditos. Incluso por debajo de 200 euros, van a estar también obligados a cumplir con la directiva. Y en concreto establece que los Estados tendrán una regulación y un registro de esta actividad de prestar dinero, cosa que ya existe en Italia, Portugal, Alemania, Francia, Bélgica y Polonia. España es el único país importante de la UE donde no hay una regulación al efecto y con la directiva la habrá, incluso esperamos que antes el Ministerio de Economía tome la decisión de regular esta actividad.

¿La directiva pondrá freno a los desorbitados tipos de interés que cobran algunas de estas entidades no reguladas?

Son dos cosas distintas: una es que se regule la reserva de actividad, es decir que para prestar dinero en España haya que ser un tipo de entidad regulada, nosotros abogamos porque sean establecimientos financieros de crédito, y otra cosa son los tipos de interés. Aquí también la directiva da la orden a los Estados miembros para que regulen los tipos de crédito de usura en cada país. Una vez más España es el único país donde no existe una regulación para estos tipos. La UE ha dado dos años para la transposición de la directiva y un año más para la entrada en vigor. Y en estos dos años se tiene que regular la reserva de actividad por un lado, y los tipos de interés por otro.

Esta directiva, ¿es una mala noticia para las entidades no reguladas?

Es una buena noticia para el consumidor que se va a sentir más protegido, porque todas las entidades reguladas estamos obligados a tener mucha normativa, no solo de consumo, sino también bancaria para proteger al consumidor y darle seguridad. Entre otras cosas, atención al cliente, gobernanza, recursos propios, etc. Y puede ser una mala noticia para los que quieren prestar dinero sin hacer evaluación de la solvencia, porque muchos se vanaglorian de no hacer una evaluación de la solvencia del consumidor y por lo tanto les lleva al sobre endeudamiento. Nosotros tenemos peticiones de crédito que denegamos porque al hacer la evaluación de solvencia del cliente vemos que le sobre endeudamos. Las empresas que no están reguladas pero que son serias, se van a convertir en entidades de crédito al consumo (ECC) sin ningún tipo de problema. Las que no son tan serias desaparecerán como ya ha pasado en otros países donde ya existe reserva de la actividad.

¿Qué expectativas de concesión de crédito tienen para este año?

Depende de muchos factores, de cómo evolucione el empleo, de la inflación, de lo que haga el BCE con los tipos de interés, de la guerra en Gaza y sus consecuencias económicas, etc. Prevemos que se mantendrá contenida en los niveles del tercer trimestre de 2023 cuando la solicitud de crédito creció un 4%, lejos del 20% del primer trimestre y del 14% en el segundo. Vamos a ver qué ocurre después de las Rebajas.