El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el primero en reaccionar al apagón: "Me ha pillado en una reunión. No puedo decirles mucho"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el primer miembro del Gobierno que ha tenido que hacer frente a las preguntas de los periodistas sobre el apagón que afecta a España. Cuerpo ha señalado que se acaba de enterar de lo ocurrido. "Me ha pillado en una reunión y no puedo decirles mucho...No tenía ni el móvil encima, no he podido verlo", ha dicho. A las 12:32h se ha producido un apagón generalizado en toda España que también ha afectado a Portugal y el sur de Francia. Red Eléctrica confirma un colapso e indica que necesitará entre 6 y 10 horas para recuperar la normalidad del servicio.