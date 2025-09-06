¿Se ha muerto tu mascota? En esta empresa española ya podrás faltar una semana al trabajo por la pérdida de tu perro o gato

Los animales de compañía hace mucho que dejaron de ser simples mascotas para convertirse en un miembro más de la familia. Estos pequeños peludos ofrecen cariño desinteresado a sus dueños y les acompañan en alegrías y tristezas a lo largo de su vida. Tal es la importancia de estas mascotas que en nuestro país ya hay más de 20 millones, una cifra que no ha dejado de aumentar año tras año.

Muchos hogares tienen dificultades cuando necesitan llevar a sus mascotas al veterinario o cuidarlas cuando están enfermas, puesto que deben estar con su animal pero también tienen que trabajar. Esto genera un dilema entre la responsabilidad laboral y el compromiso con el bienestar del animal. En esta línea, también muchos se preguntan si cuando llega el momento de despedirse, podrán ausentarse de su puesto de trabajo o no.

Aunque todavía no existe una regulación específica, algunas empresas han decidido adelantarse y ofrecer por iniciativa propia permisos retribuidos por la pérdida de una mascota. La pionera fue Patitas&Co, que reconoció a sus empleados el derecho a tres días de ausencia con sueldo. Ahora, otra compañía española ha ido más allá, ampliando incluso la duración de esta licencia laboral.

La plataforma integral de salud y bienestar animal Pets & Vets ha presentado un paquete de medidas laborales "único" en el mercado español. Entre las novedades destacan dos permisos retribuidos pioneros: tres días por adopción y una semana por el fallecimiento del animal de compañía. A estos dos se suma tiempo ilimitado para acudir a las visitas con el veterinario, más allá de los permisos previstos en convenio.

De esta forma, se convierte en una de las primeras compañías en nuestro país en reconocer a las mascotas como miembros de la familia también en el ámbito laboral, abriendo el debate sobre el futuro de la conciliación laboral y familiar en España.

"En Pets & Vets queremos demostrar que es posible construir una empresa que combine innovación tecnológica con un modelo laboral adaptado a las necesidades de las familias multiespecie y coherente con nuestros valores", afirma su CEO y cofundadora, Lorena García Martos.

El plan también incluye mejoras de conciliación para los trabajadores, como la posibilidad de implantar la semana laboral de cuatro días, la jornada intensiva en verano vinculada al cumplimiento de objetivos y un día de voluntariado anual en colaboración con ONG y entidades de protección animal. Proponen otras iniciativas singulares, como el "Día del peludo", una jornada libre para celebrar el cumpleaños de la mascota.