Renta 2023-2024: ¿son deducibles los gastos veterinarios?

Las mascotas se han hecho un hueco imprescindible en la vida de muchas familias. Y es que estos animales de compañía acompañan a sus dueños en todo momento, ofreciendo un cariño desinteresado y evitando, en muchos casos, la sensación de soledad. Es por ello, que en la actualidad, hay unos 12,5 millones de perros censados en nuestro país, según datos de la Fundación Affinity. No obstante, además de los beneficios innegables que supone tener una mascota, aquellos que tienen a su cargo uno de estos animales también deberán hacer frente a un desembolso económico significativo como el pago de los alimentos, las vacunas o las consultas veterinarias, entre otros gastos.

La Ley de Bienestar Animal entró en vigor en 2023 y, con ella, se implementó la obligación de contratar un seguro para nuestras mascotas. Por tanto, muchos se preguntan si se pueden deducir estos gastos veterinarios en la declaración de la Renta.

Aunque a un 25,6% de los españoles les gustaría poder desgravarse los gastos del veterinario en la campaña de la Renta, la Ley del IRPF no contempla deducciones por las facturas del veterinario y "en la actualidad, el seguro de mascotas no se puede deducir en la declaración de la Renta", explican desde TaxDown. No obstante, Hacienda establece una serie de excepciones al respecto.

Los gastos veterinarios que estén destinados al cuidado de animales de trabajo o producción podrán ser deducibles en la declaración. Por ejemplo, si una persona es ganadera o trabaja en el sector agrícola, y utiliza animales como bueyes o caballos, podría justificar los gastos veterinarios como medicamentos o alimentos especiales, y deducirselos.

Asimismo, aquellos autónomos que tengan animales que formen parte de su actividad económica, también podrán deducirse los gastos veterinarios. En el caso de que se utilicen perros guardianes en el negocio, estos trabajadores por cuenta propia podrán deducirse los gastos asociados a su atención veterinaria.

Para poder deducirse estos gastos, será necesario que se cumplan una serie de requisitos. Contar con un justificante o factura que confirme la atención sanitaria recibida por parte de los animales es imprescindible para que este gasto sea deducible. Además, este gasto debe haber sido registrado adecuadamente en la contabilidad del autónomo. Si se cumple con lo establecido previamente, la deducción se aplicará en la autoliquidación trimestral del IVA de estos trabajadores.

"Actualmente, ni la normativa estatal ni la autonómica han establecido deducciones para los gastos veterinarios de los trabajadores asalariados en la declaración de la Renta", sentencian desde TaxDown.