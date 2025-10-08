Naturgy, Servicio de Atención al Cliente del Año por la consultora especializada Sotto Tempo

Naturgy ha sido reconocida como 'Servicio de Atención al Cliente del Año' por la consultora especializada en consumo Sotto Tempo, que ha distinguido a la compañía "por su compromiso con la calidad y la mejora continua en la atención al cliente", informó la empresa.

En concreto, este reconocimiento coincide con el proceso de transformación en la atención al cliente ejecutado por el grupo a través de la creación de una nueva plataforma digital que simplifica todos los procesos vinculados con los suministros energéticos.

Naturgy indicó que el premio reconoce "su enfoque centrado en el cliente, su capacidad de respuesta y la profesionalidad de sus equipos, consolidándose como un referente en el sector".

El proceso de evaluación ha combinado 220 pruebas tipo 'mystery shopper' y 2.000 encuestas de satisfacción a clientes reales, valorando aspectos como los tiempos de respuesta, la calidad del servicio y la atención relacional.

Según Sotto Tempo, este galardón "es mucho más que un premio: representa el reconocimiento al esfuerzo constante y al compromiso de todas las personas que trabajan cada día para ofrecer una atención al cliente de calidad". Naturgy podrá utilizar el logotipo oficial del certamen durante el año 2026