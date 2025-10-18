Rusia y Marruecos firman un nuevo cuerdo de pesca

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y el jefe de la Agencia Federal de Pesca de Rusia, Ilya Shestakov, han firmado en Moscú un nuevo acuerdo de cooperación marítima pesquera. Con una duración de cuatro de cuatro años, sustituye al acuerdo anterior, que expiró el 31 de diciembre de 2024. Establece el marco jurídico y las modalidades prácticas que permiten a los buques rusos operar en las aguas atlánticas, de conformidad con la normativa marroquí vigente.

El acuerdo establece una cuota anual de capturas que los barcos no pueden sobrepasar, regula estrictamente las zonas de pesca autorizadas a lo largo de toda la costa atlántica marroquí y regula los periodos de descanso biológico establecidos en las zonas afectadas para la preservación de las poblaciones de peces.

En consonancia con los compromisos medioambientales, el texto hace hincapié en la protección del ecosistema marino, la prevención de la sobrepesca y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

También fortalece la cooperación científica y técnica entre el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INRH) y su homólogo ruso a través de programas conjuntos de investigación y monitoreo del ecosistema marino y la dinámica de los recursos pesqueros.

