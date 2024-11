Nuevas jornadas de huelga de conductores de autobús este jueves y viernes

Miles de españoles que a diario usan la red de autobuses como su principal medio de transporte tendrán que hacer frente a otro colapso en las estaciones ante una nueva jornada de huelga de conductores de autobús. Aunque el sindicato UGT y la patronal Confebus han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera prevista para los días 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre y 23 de diciembre en adelante, CC OO se ha desmarcado del acuerdo y mantiene las protestas.

En un comunicado, UGT y Confebus han explicado que el acuerdo " consiste en solicitar, de forma conjunta, una vez entre en vigor el nuevo Real Decreto sobre establecimiento de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación, el inicio del procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores para la anticipación de la edad de jubilación del personal que desarrolla tareas de conductor de autobús".

El acuerdo, según informan ambas entidades. persigue mantener el adecuado equilibrio económico financiero de los contratos públicos, preservar el empleo y la viabilidad de la actividad empresarial. "Por ello, el acuerdo implica la constitución de una mesa que establezca los mecanismos para compensar los desajustes financieros que se pudieran producir en los contratos públicos de ámbito local, autonómico y estatal que pudieran generarse en las empresas por la aprobación y aplicación del incremento en la cotización de la Seguridad Social y el establecimiento de los coeficientes reductores", afirman antes de lamentar que, pese a los esfuerzos, "no ha sido posible conseguir que CCOO adoptase este mismo acuerdo".

"Paremos el transporte". "Súmate a la huelga". Estos son algunos de los mensajes que ha transmitido CC OO en su web en un llamamiento a que los conductores de autobús se unan a la huelga. "La huelga sigue adelante y no está desconvocada porque UGT no puede desconvocarla en solitario como tampoco puede sin el acuerdo de CC OO presentar la solicitud de aplicación de coeficientes reductores con Confebus como exige el art. 206 de la Ley General de Seguridad Social", afirma CC OO en un comunicado.

El sindicato se ha negado a sumarse al acuerdo porque no se establece una fecha concreta para la presentación de la solicitud conjunta para la aplicación de coeficientes reductores. El acuerdo, según CCOO, establece que la solicitud se presentará con posterioridad a la aprobación del Real Decreto que establezca un nuevo procedimiento administrativo. El sindicato recuerda que uno de las peticiones de la huelga era la modificación ya de los coeficientes reductores y no "cuando el gobierno quiera y pueda".

"No tenemos garantías de que el bloqueo sistemático que se estaba realizando por parte de la administración para no aplicar los coeficientes reductores a las personas conductoras profesionales continúe. Desde 2021 llevamos esperando ese "nuevo" Real Decreto que puede no llegar nunca dada la situación de las mayorías políticas actuales en el Congreso de los Diputados", señala CC OO.

CC OO recuerda a los trabajadores que se quieran sumar a la protesta que no tienen que avisar con antelación y es inconstitucional que el empresario intente averiguarlo mediante preguntas, sondeos o encuestas. Ese día de huelga contará como una ausencia al trabajo, sólo pudiendo descontar ese salario y las pagas correspondientes. Asimismo, CC OO señala que la decisión individual del ejercicio del derecho de huelga sólo se encuentra limitada por la designación como integrante de un servicio mínimo o de seguridad y mantenimiento.