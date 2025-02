Nuevas medidas contra las estafas telefónicas: las operadoras estarán obligadas a bloquear las llamadas sospechosas

Las estafas telefónicas están a la orden del día, y desgraciadamente cada vez son más sofisticadas, ya sea por llamada o SMS, las cuáles representan el 50% del total de fraudes ejecutados en nuestro país. Ante esta situación, los consumidores se ven obligados a aprender a eludirlos de forma más diligente, algo que no siempre es fácil. Por esta razón, el Ministerio de Transformación Digital ha puesto en marcha una serie de medidas, ya publicadas en el BOE, para frenar una lacra que vacía las cuentas corrientes de los afectados antes de que puedan darse cuenta.

Entre estos nuevos procedimientos encontramos obligaciones para las operadoras telefónicas, las cuáles estarán obligadas a bloquear tanto llamadas como SMS con numeración que pueda ser sospechosa de estafa ya que, en caso de no hacerlo, podrían enfrentarse a multas gubernativas de hasta dos millones de euros, recogen desde el blog de Bankinter. No obstante, desde la entidad recalcan que, aunque las empresas sean sancionadas, no tienen responsabilidad alguna con respecto a la indemnización de las víctimas, las cuáles deberán recurrir a acciones penales contra los posibles autores del hecho delictivo, es decir, son los afectados los que tendrán que poner la denuncia correspondiente.

Obligatorio usar numeraciones específicas: +800, +900...

Así, para cumplir con la orden ministerial, las operadoras deberán bloquear llamadas y SMS con numeración sin titular, como los que empiezan por 3 o 4, cifras que no tienen ninguna titularidad en España, así como aquellos números que no hayan sido atribuidos a ninguna compañía de telefonía. Asimismo, también tendrán que obstruir aquellas llamadas y SMS de origen internacional que simulen un origen nacional, una de las formas más habituales de las estafas de hoy en día. Esta obligación deberá ser implementada por las compañías de telefonía a los tres meses de la entrada en vigor de la orden.

Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene que crear una base de datos –que deberá estar lista en un plazo de 15 meses a contar desde la fecha de la publicación de la orden– para evitar que los estafadores suplanten la identidad de las empresas que está “al final de la cadena de la estafa”. Sin embargo, es importante saber que la orden ministerial afecta únicamente a llamadas y SMS, pero no a WhatsApp ni correos electrónicos, medios que todavía no están exentos de fraude.

De esta forma, las llamadas comerciales estarán obligadas a realizarse desde numeraciones específicamente destinadas a ello, como las que empiezan por +800 y +900, y no desde números dispuestos para particulares.

Con la implementación de estas medidas el ministerio encabezado por Óscar López pretende reducir, al menos sensiblemente, el número de estafas que enfrentan los consumidores españoles.