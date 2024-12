La reducción de la jornada laboral a menos de 40 horas a la semana tardará "cinco o seis meses"

La reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales será una realidad en 2025. Yolanda Díaz lo ha confirmado en varias ocasiones, a pesar de los meses de retraso debido a una negociación que no ha llegado a buen puerto con la patronal.

Una medida que trae consigo otras regulaciones que tienen que ver con los trabajadores, como es la desconexión digital, es decir, el derecho de los empleados a no tener que responder los mensajes de la empresa fuera del horario laboral, y el control horario, donde el registro pasará a ser en digital para que Inspección de Trabajo pueda corroborar las horas realizadas por los trabajadores.

La ley entrará en vigor tras llegar a un acuerdo con los sindicatos, después de que la patronal saliera de la mesa de negociación al no llegar a ningún acuerdo.

Una medida laboral que tendrá que esperar

A pesar de que la reducción de la jornada laboral es una realidad, la ministra de Trabajo ha asegurado que será un proceso legislativo largo. Según Yolanda Díaz, el trámite podrá tardar cinco o seis meses más. "Vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos e inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente. Por tanto, nos vamos a un proceso legislativo en torno a cinco o seis meses", aseguraba la ministra en una entrevista para Cadena Ser.

El objetivo es llevar lo antes posible la ley al Consejo de Ministros, una vez se haya llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos más representativos. Desde Trabajo catalogan la medida como "muy necesaria" para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, además de provocar una mejora de la productividad de las empresas.

Trabajo lanzará "auditorias algorítmicas"

Además, otra de las noticias que se han confirmado desde el ministerio es la idea de lanzar "auditorías algorítmicas" en las empresas para descifrar las fórmulas matemáticas que utilizan algunas compañías para penalizar a trabajadores que, por ejemplo, se encuentran enfermos o se suman a una huelga.

"Muchos trabajadores tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores, sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo que los penaliza", señalaba la ministra durante la entrevista.

Inspección de Trabajo lanza un aviso

Desde la Inspección de Trabajo han advertido de que esta medida no entrará en vigor hasta que no haya una serie de modificaciones. En este caso, la ITSS ha asegurado que si no se refuerza la medida a nivel operativo y de recursos, la norma será insostenible.

Según la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, la Inspección sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca "la fuga a otros organismos" y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".

El Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa. Sin embargo, en este plan no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Por ello, Ercoreca avisa de que la aplicación de este plan "será imposible de aplicar con los recursos actuales".