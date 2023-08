El Observatorio de Gestión Pública saca los colores a la cita previa

Pasan las legislaturas, pero la vida sigue igual que antes de la campaña electoral para quienes necesitan ser atendidos en la Seguridad Social “Han pasado los períodos electorales y eso se nota en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, afirma el presidente de los Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero.

Un nuevo informe del Observatorio de la Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), correspondiente al mes de julio del presente año, arroja un mal dato para el citado Ministerio: en ninguno de los trámites analizados se ha conseguido obtener una cita previa.

Cuando el ciudadano entra en la web correspondiente para obtener una cita previa para realizar algunos trámites, el sistema devuelve el siguiente mensaje: “No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. No obstante, si lo desea, puede volver a intentarlo por el resto de las opciones de búsqueda de cita”.

Los trámites en cuestión son los siguientes: Instituto Nacional de la Seguridad Social: prestaciones de maternidad/paternidad; Sede Electrónica de Seguridad Social y Pensiones: Pensiones de orfandad, Incapacidad temporal, Incapacidad permanente, Viudedad, Jubilación, Ingreso Mínimo Vital.

“Sin ánimo de entrar en otro tipo de disquisiciones, cada uno que piense lo que quiera, o se toman medidas definitivas o vamos a continuar con estos problemas, salvo en momentos puntuales que pueda interesar dar otra imagen. Pero aquí no hay soluciones temporales, o se arregla o no. Y si no se arregla, como se ha demostrado hasta ahora, el sistema no es sostenible y el que sufre es el ciudadano. Y se trata de trámites que afectan a su supervivencia” afirma el presidente del ICOGAM.

También hay trámites que se agilizan

En el lado positivo, cabe destacar los siguientes trámites: Dirección General de Catastro, petición de titularidades catastrales (presentación/registro de documentación), con dos días de tiempo de espera; Ministerio de Justicia: Subsecretaría de justicia: Nacionalidad (española por con un día de tiempo de espera. Solicitud de indulto, con un día de espera. Certificado de antecedentes penales, con un día de espera. Certificado de antecedentes penales por delito sexual, con un día de espera. Certificado de última voluntad, con un día de espera. Legalización de documentos, con un día de espera. Registro Civil Único de Madrid: certificado Fe de Vida, con 3 días de tiempo de espera.

“Podemos felicitarnos por la mejora de la cita previa en los trámites observados del Ministerio de Justicia, donde el tiempo de espera entra dentro de lo que se considera como respuesta adecuada de la Administración”, afirma Santiago.

En cuanto a los trámites que se monitorizan correspondientes al Ministerio de Educación y Formación Profesional, la recogida de títulos universitarios españoles, credenciales homologadas, duplicados y notas medias se demora la cita previa en 32 días, no siendo posible obtener cita para la recogida de documentación en la subdirección general de Formación Profesional.

En a DGT

En lo que respecta a la Dirección General de Tráfico, y más en concreto a los siguientes trámites a realizar en la jefatura de tráfico de Madrid, se puede obtener cita previa para los siguientes trámites: Matriculación de vehículos, placa ordinaria, Solicitud de baja de vehículos, Solicitud de permiso de conducción, Permiso internacional de conducción, Cambio de titularidad de vehículo y Duplicado permiso de circulación.

No es posible, nuevamente, obtener cita previa, devolviendo el sistema, cuando se intenta, el siguiente mensaje: “Solamente se muestran las Áreas de tramitación disponibles en estos momentos. Si el trámite que desea realizar no está incluido en dicha Área, no solicite cita.”

“Afortunadamente, indica Fernando Jesús Santiago Ollero, una parte de esos trámites se pueden realizar a través de los Gestores Administrativos sin que sea preciso solicitar la cita previa”.