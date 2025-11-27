OHLA dispara su resultado bruto un 30,3% hasta septiembre y mantiene su previsión de cerrar el año con beneficios

OHLA ha cerrado los primeros nueve meses del 2025 con una mejora significativa en sus principales magnitudes operativas respecto del mismo periodo del año anterior. La compañía incrementó de forma sustancial su resultado bruto -ebitda-, que se elevó un 30,3%, hasta alcanzar los 113,2 millones. Un avance que el grupo atribuye en gran medida al comportamiento de la división de Construcción, que disparó esta magnitud hasta los 154,3 millones (un 52,5% más que el año anterior), mejorando sus ventas un 2,1%

A 30 de septiembre de 2025, la cartera de OHLA se situaba en los 8.599,9 millones, una cifra un 1,4% superior a la de cierre de 2024. A corto plazo, esta se sitúa en los 7.662,0 millones, representando una cobertura de actividad de 25,7 meses de ventas, superior a los dos años, y que compara favorablemente con los 24,5 meses de septiembre de 2024.

La compañía registró en el periodo unas pérdidas de 45,6 millones de euros, recortando en un 22% las que registró en el mismo periodo de 2024. Estos números rojos responden, según OHLA, a los mayores gastos financieros tras la extensión y refinanciación del bono corporativo y al fallo judicial derivado de un proyecto en Chile (ambos han supuesto un impacto de 28 millones), así como a diferencias de conversión en alguna división. OHLA considera que, sin estos impactos, las pérdidas se habrían reducido hasta los 10 millones. Pese a ello, espera cerrar el año con beneficios.

Desinversiones

OHLA también ha informado de que, tras llegar en octubre a un acuerdo con el grupo indio Mohari Hospitality, firma de inversión especializada en el sector hotelero de lujo, para repartirse el complejo y la deuda del proyecto Canalejas de Madrid (se prevé que el cierre tenga lugar antes del 31 de enero de 2026), podría considerar su desinversión en 2027, una vez mejore la rentabilidad de la Galería y del aparcamiento.

También trabaja en la restructuración del negocio de Servicios con la vista puesta en venderlo a finales de 2026, aunque no se plantea volver a repartir dividendos el año próximo.

OHLA empezará también a trabajar para mediados del año que viene en la refinanciación del bono corporativo ya que aún es pronto para ello.