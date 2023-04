Orange, seguro de que su fusión con MásMóvil no requerirá de concesiones

Orange está convencida de que su fusión con MásMóvil no requiere de "remedies" -concesiones- dadas las particularidades que ofrece el mercado español de telecomunicaciones. La Comisión Europea decidió a principios de abril abrir una investigación exhaustiva para determinar si autoriza la operación tal y como está concebida. Pero desde la filial española de la compañía francesa creen que no hará falta retocarla en exceso. "Nosotros seguimos pensando y considerando que esta operación por las características del mercado español y por la complementariedad de los actores no requiere remedios", ha asegurado hoy miércoles en una rueda de prensa tras la presentación de los resultados trimestrales de la compañía su consejero delegado en España, Ludovic Pech.

Sobre estas características, la directora de regulación, asuntos públicos y sostenibilidad de la compañía, Luz Usamentiaga, ha asegurado que la operadora está centrada en convencer a Bruselas "de la peculiaridad que tiene el mercado español", con unas características competitivas "que no tiene comparación con ningún mercado europeo". Usamentiaga ha defendido que hay más de ocho operadores que facturan más de 100 millones de euros y en el mercado y más de 40 operadores convergentes que se anuncian en televisión. Ambos aspectos garantizarían la competencia y que los precios que pagan los clientes no se vean afectados por la fusión, que es el aspecto que má preocupa a la Comisión Europea. Si la operación sale adelante, la "joint venture" entre Orange y MásMóvil se convertiría en el primer operador por número de clientes y segundo por ingresos, sólo por detrás de Telefónica.

En caso de que Bruselas impusiera concesiones, serían los accionistas los que tendrían la última palabra sobre la fusión, según ha asegurado Ludovic.

El consejero delegado de Orange España, que aterrizó recientemente en el cargo, ha defendido los resultados de la compañía en el primer trimestre ya que, como ha dicho, son "muy positivos tanto a nivel comercial como financieros pese a la situación económica y de mercado". La firma aumentó su facturación un 2,8%, hasta los 1.164 millones de euros, apuntalando así la mejora que ya venía registrando en los trimestres pasados. La compañía ha crecido en el negocio minorista un 1,2% hasta los 794 millones de euros, mientras que la venta de equipos y dispositivos electrónicos se han disparado un 18%, hasta los 177 millones de euros. Por el contrario, el negocio mayorista ha caído un 2,5% hasta los 192 millones de euros, según la presentación de resultados publicada este miércoles.

La compañía ha elevado el precio mensual que pagan sus clientes convergentes (ARPU convergente) un 3,5% encadenando así dos trimestres consecutivos de subida. Además, a finales del trimestre se comenzó a aplicar un alza de precios a la cartera de tarifas de entre tres y cinco euros.

A nivel comercial, la empresa ha terminado el trimestre con 30.000 líneas convergentes menos, pero ha rebajado su tasa de cancelación (churn) e incorporado al perímetro 45.000 líneas móviles netas.

Orange se ha marcado como objetivo para España retornar al crecimiento en beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) este año.