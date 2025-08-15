Óscar Puente, el segundo mayor culpable europeo de retrasos aéreos según la lista negra de Ryanair

Incidencias, retrasos y cancelaciones. Tres términos bastan para definir la operativa del sistema ferroviario español en los últimos meses, con Óscar Puente, ministro de Transportes, como máximo responsable. Pero los episodios de caos no solo se limitan al transporte por tren. En el aéreo, Puente se corona como el segundo mayor culpable europeo de retrasos aéreos, según la lista negra deRyanair.

La aerolínea, que afronta una huelga desde este viernes hasta el 31 de diciembre en sus servicios de tierra, responsabiliza directamente por los retrasos masivos en el tráfico aéreo nacional al ministro de Transportes. En su campaña “ATC League of Delays” ("Liga de los Retrasos" en materia de Control de Tráfico Aéreo), la aerolínea irlandesa de bajo coste -también muy crítica con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, por multar a cinco aerolíneas con 179 millones (Ryanair entre ellas) por cobrar el equipaje de mano- coloca a Puente en el segundo lugar del ranking europeo de causantes de retrasos aéreos, únicamente superado por su homólogo francés. Según la aerolínea, entre el 1 de enero y el 11 de agosto (último dato disponible), se han producido en España 25.726 retrasos aéreos que han afectado a 4,63 millones de pasajeros. Ryanair achaca estas incidencias por la mala gestión y la escasez de controladores aéreos, dependientes del Ministerio de Transportes a través de Enaire.

La aerolínea señala a Francia (42.794 vuelos retrasados y 7,7 millones de pasajeros afectados), España, Alemania (11.711 retrasos con 2,1 millones de pasajeros afectados), Reino Unido (4.804 vuelos y 864.720 pasajeros) y Grecia (4.565 vuelos retrasados y 837.360 afectados) como los cinco países responsables de más del 90% de los retrasos en el espacio aéreo europeo. En el lado contrario, Ryanair destaca el desempleo “ejemplar” de los controladores aéreos de Irlanda (70 vuelos retrasados en los que va de año), Eslovaquia (210), Dinamarca (310), Bélgica (475) y Países Bajos (600), con cifras de retrasos drásticamente inferiores.

Tras un 2024 récord en retrasos aéreos a pesar de que hubo un 5% menos de vuelos en Europa que antes de la covid, Ryanair vaticina un verano 2025 aún peor ante la falta de medidas por parte de la Comisión Europea y los ministros de Transportes de los Estados miembros de la UE para contratar y formar a suficientes controladores de tráfico aéreo para gestionar sus servicios.

Ryanair subraya que los controladores del tráfico aéreo (Enaire en España), conocen los horarios de las aerolíneas con casi 12 meses de antelación, por lo que no hay razón para que no doten de personal suficiente para gestionar este tráfico. Según la aerolínea, solucionar la escasez de personal así como proteger los vuelos en tránsito durante las huelgas de controladores eliminaría el 90% de los retrasos vinculados al control aéreo en la UE. “Exigiremos responsabilidades a los ministros de Transportes de la UE por permitir que estos retrasos innecesarios y evitables se repitan”, señala Michael O’Leary, CEO de Ryanair.

Óscar Puente ha sido objeto de una avalancha de críticas por arremeter contra los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Andalucía, Juanma Moreno, por estar de vacaciones durante los incendios, a lo que numerosos usuarios de la alta velocidad española han contestado reprochándole que lleva meses sin hacer nada para atajar las frecuentes averías y fallos que cortan con asiduidad las comunicaciones ferroviarias. De hecho, la semana pasada, la alta velocidad española sumó tres días seguidos con incidencias, de lunes a miércoles, siendo la de mayor gravedad la registrada en la noche del martes 5 de agosto, cuando nueve trenes fueron desalojados, con 2.200 pasajeros, que llegaron a estar hasta diez horas atrapados dentro de los vagones.