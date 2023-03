El pánico financiero dispara los valores refugio: el oro, la renta fija o el bitcoin

La crisis bancaria desatada por los problemas de los bancos estadounidense –quiebra del Silicon Valley Bank, liquidación del Signature Bank y rescate del First Republic– y los problemas del suizo Credit Suisse han parado en seco el buen momento de los mercados bursátiles y han desplomado sus índices, sobre todo en Europa, lo que ha activado la huida de los inversores hacía valores refugio como el oro, la deuda o las criptomonedas. Cuando se activa el pánico vendedor en la renta variable, los inversores suelen refugiarse en valores considerados seguros como el oro, que desde el pasado jueves, cuando estalló la crisis en EE UU, se revaloriza más del 8 % y cotiza en torno a 1.960 dólares la onza. El metal precioso ha superado el nivel de 1.900 dólares por primera vez desde principios de febrero, según recoge Efe. Los analistas creen que puede llegar en el coto plazo hasta los 2.500 dólares.

Otro de los activos que se ha visto beneficiado por estas turbulencias de la renta variable a nivel mundial ha sido la renta fija que, no obstante, no ha estado exenta de una fuerte volatilidad. Ante el desplome de las bolsas, los inversores han registrado una importante demanda de estos títulos, lo que ha provocado una subida de sus precios, y una caída de la rentabilidad. En el caso del bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa, su rendimiento ha pasado de casi el 2,7 % que registraba el pasado 9 de marzo, a un mínimo del 2 %. No obstante, la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en otros 50 puntos básicos este jueves ha propiciado un leve repunte al cierre de la semana.

Pese a la mejora del oro y de la deuda, el activo que más ha sorprendido por su fuerte revalorización ha sido el bitcoin. La criptomoneda más conocida y cotizada ha elevado en más de un 18% su valor, hasta superar los 26.500 dólares. Aunque la pasada semana el bitcoin cayó con fuerza tras la quiebra del criptobanco Silvergate, ha logrado sobreponerse.

El dólar, otro de los activos históricamente refugio en momentos de inestabilidad, también ha registrado un fuerte volatilidad en su cotización, marcada por la crisis financiera en EE UU, la subida de tipos del BCE y a la espera de que la próxima semana, la Reserva Federal (Fed) haga lo propio y mantenga la senda marcada en su política monetaria.

El euro termina la semana en 1,067 dólares, aunque durante estas sesiones ha llegado a tocar un mínimo en 1,051 dólares.

La semana además ha finalizado con la noticia de la reunión de emergencia convocada por el BCE para analizar la situación de la banca europea, las nuevas caídas en bolsa de Credit Suisse, a pesar de las ayudas que recibirá del Banco Nacional de Suiza, y la decisión de once bancos norteamericanos de inyectar unos 30.000 millones de dólares para evitar la quiebra de First Republic Bank. Todo apunta a que estos valores seguirán al alza.