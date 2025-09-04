Los pasajeros de Ryanair podrán llevar desde este jueves un equipaje de mano gratuito más grande: este es el nuevo tamaño para la tarifa básica

La espera ha acabado. Desde hoy, jueves 4 de septiembre, los pasajeros de Ryanair que opten por volar con la tarifa más básica podrán viajar con una mochila o maleta de cabina más grande. Ahora, podrán llevar de forma gratuita en cabina una maleta de hasta 40x20x30 centímetros, frente a la anterior medida de 40x20x25 centímetros. Esto representa una mejora en la capacidad de carga, que pasa de 20 litros a 24 litros, y es un 33% más grande que el tamaño que quiere establecer la UE en su propuesta de reforma del reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos (40x30x15 centímetros). No obstante, cabe recordar, que el equipaje de mano gratuito de Ryanair deberá seguir pesando menos de 10 kg y caber debajo del asiento.

La aplicación de las nuevas medidas llega después que la aerolínea, que ayer anunció el recorte de otro millón de plazas de su oferta en España, haya completado la instalación de medidores de equipaje de mano más grandes en 235 aeropuertos de toda Europa. "A partir de hoy, el nuevo equipaje de mano gratuito de Ryanair es un 33% más grande que el estándar establecido por la UE. Hemos modificado el tamaño de los medidores de equipaje en todos los aeropuertos para adaptarlos a este equipaje de mano gratuito más grande", ha apuntado Dara Brady, CMO de Ryanair.

Si los pasajeros desean viajar con una pieza de equipaje de mano adicional, pueden hacerlo adquiriendo el servicio Priority Boarding de Ryanair. Brady ha recordado además que los pasajeros también pueden solicitar la facturación de equipaje durante el proceso de reserva. "Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes, pero cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque", ha añadido.

A la vez que amplia el tamaño de su equipaje de mano gratuito, la aerolínea de bajo coste ha reforzado la vigilancia contra pasajeros que quieran "colar" en los vuelos maletas de mano más grandes de lo permitido. Desde noviembre, por cada maleta de tamaño no permitido que detecten,los empleados de Ryanair cobrarán un bonus de 2,50 euros, frente a 1,50 euros que reciben actualmente. Además, los trabajadores podrán cobrar estas bonificaciones de forma ilimitada, ya que la aerolínea ha eliminado el tope de 80 euros mensuales para incentivar aún más la vigilancia.

Asimismo, Facua ha denunciado recientemente a la aerolínea ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por, supuestamente, dificultar el check-in online a aquellos pasajeros que eligen volar con la tarifa básica, que incluye la mochila gratuita en cabina. La aerolínea insta a pagar un recargo por equipaje adicional para poder finalizar el proceso mediante una ventana emergente con el botón para cerrarla oculto, denuncia Facua. Es necesario disminuir el zoom en el navegador para lograrlo, slgo que buena parte de los usuarios desconocen, por lo que se ven abocados a pagar el sobrecoste para lograr el check-in.