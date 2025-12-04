Pese a la persecución del Gobierno a los inversores, el mercado de vivienda en España es cosa de particulares, que copan el 89% de las compras

Por más que el Gobierno se haya empeñado en identificar a los inversores como uno de los grandes enemigos a batir acusándole de ser uno de los responsables de la crisis de precios que vive el mercado de la vivienda, los tozudos datos dicen los contrario y corroboran, como se ha dicho siempre desde el sector, que España es un país de pequeños propietarios y que la presencia de inversores extracomunitarios es residual en el mercado.

Según los datos publicados hoy por los notarios, las personas físicas representan la mayor parte de las operaciones de compraventa de viviendas en España dado que las compras realizadas por personas jurídicas, que suelen hacer las adquisiciones para inversión, mantienen un peso notablemente menor y se mantienen en torno al 10% del total en la mayoría de los años desde 2007, con la excepción del trienio 2011-2013, donde el peso aumentó hasta el 17-20%. En esos años, los inversores aprovecharon oportunidades del mercado, en un contexto difícil para una parte significativa del segmento de las personas físicas, según los notarios.

Datos por comprador

Entre enero y agosto de este año, las personas físicas realizaron 427.860 operaciones, un 5,4% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se produjeron 405.790 operaciones. Por su parte, las personas jurídicas realizaron 49.519 transacciones entre enero y agosto de 2025, lo que supone un crecimiento del 8,9% frente al mismo periodo de 2024, en el que se realizaron 45.465 compras.

Para el conjunto del año, los notarios estiman que un total de 640.000 operaciones de las que las personas jurídicas ejecutarían unas 74.000.

Por nacionalidades, el análisis de los notarios estipula que la participación de los compradores extranjeros en el mercado de vivienda en España se mantiene estable, consolidando el crecimiento observado en años anteriores, especialmente desde 2021. En el caso de las personas físicas, los extranjeros representaron el 21% de las transacciones en 2024, una proporción que se mantiene muy similar en los primeros meses de 2025 (20%).

En el caso de los inversores, y a pesar de las trabajas a la compra que el Gobierno quiere establecer para compradores extracomunitarios, las adquisiciones de nacionales continúan dominando el mercado de viviendas mientras que las extranjeras tienen un peso casi residual: en 2024, las personas jurídicas extranjeras realizaron el 3% de las compras, cifra que se mantiene sin variaciones significativas en 2025.

En 2025, las personas jurídicas están teniendo una presencia mayor en el mercado de la vivienda en varias comunidades respecto a 2007. El crecimiento más destacado se da en la Comunidad de Madrid, donde su participación pasa del 10% al 14%, lo que supone un aumento de más del 40%. También destacan la Comunidad Valenciana y Murcia, que suben del 7% al 10%, mientras que Islas Baleares e Islas Canarias registran avances más moderados, con incrementos de dos y un punto porcentual, respectivamente, según los datos de los notarios.

En cuanto a la tipología de vivienda, los inversores compran viviendas más grandes y más caras.