Santander, mejor banco en España y Europa por la revista The Banker

Santander se ha coronado como el mejor banco en España y Europa por la revista financiera The Banker, un hito que reafirma su liderazgo. Según los prestigiosos premios “Bank of the Year 2025” de esta publicación, el banco destacó este año por su récord en resultados, su resiliencia operativa y el notable avance en su transformación digital en sus principales mercados.

El jurado subraya especialmente el impacto de su amplia diversificación geográfica, la mejora en las calificaciones crediticias y la estrategia de crecimiento, reforzada por la adquisición de TSB en el Reino Unido y el sólido desempeño del grupo en España, Portugal y Polonia.

La entidad española también ha sido reconocida como mejor banco en España, Portugal, Polonia y Chile por sus resultados financieros, sus iniciativas estratégicas, su innovación tecnológica y la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Asimismo, el banco también ha recibido el galardón de mejor banco transaccional en Latinoamérica, reafirmando su posición como referente en innovación estratégica, en la ejecución de operaciones y diferenciación competitiva, así como por el servicio al cliente en el ámbito de la banca corporativa y transaccional.

“Nos alegra recibir este reconocimiento de The Banker. Estos premios ponen de relieve el valor que estamos creando para nuestros accionistas y el avance decisivo que estamos logrando en nuestra transformación, lo que nos hará aún más competitivos y eficientes en los próximos años", celebró Héctor Grisi, CEO de Banco Santander. "Quiero agradecer a todos nuestros empleados por su dedicación y compromiso para apoyar a los 178 millones de personas y empresas a las que damos servicio", añadió.

The Banker

La prestigiosa revista The Banker, fundada en 1926 y propiedad del Financial Times, reconoce cada año la excelencia y el liderazgo de las entidades más destacadas del sector a nivel mundial. Sus premios anuales "Bank of the Year" son considerados unos de los más prestigiosos del sector y un estándar de referencia en la industria para medir la excelencia bancaria.

Las instituciones participantes son evaluadas por su capacidad para ofrecer un sólido desempeño financiero, al mismo tiempo que transforman los desafíos en oportunidades en un entorno empresarial en constante evolución.