Las políticas de Sánchez dejan a los españoles más empobrecidos y endeudados

El escándalo del «caso Koldo» es, en realidad, la punta de un iceberg que nos recuerda cómo el Gobierno de Pedro Sánchez destruyó España usando la pandemia como paraguas. No podemos olvidar nunca que su Gobierno, que tiene la desvergüenza de atacar a Ayuso todos los días por algo que está desestimado por la Justicia, cuenta con la primera ministra de Sanidad de la historia que ha saboteado un hospital público y que calificó el regalo de mascarillas FFP2 como «acto magnánimo de prepotencia» mientras decía que las mascarillas «no son adecuadas para la población general».

El palmarés del Ejecutivo en la pandemia debería hacer que el socialismo se callara, pero su arrogancia es infinita. Un Gobierno que primero negó la pandemia, dijo que estaba totalmente controlada, que tendría «impactos poco significativos» en la economía y que solo habría unas pocas incidencias, mintió sobre las mascarillas, negó medidas en Barajas, mintió sobre los test hasta a la OMS, dedicó miles de millones de contratos opacos a compras a precio de oro, impuso el encierro más vergonzoso, destructivo, inútil y miope de toda la OCDE, mintió sobre el inexistente comité de expertos y aprovechó estados de alarma inconstitucionales para colar hasta una ley de educación. Dijo a las residencias que era una gripe y recomendó que no se hospitalizaran los enfermos («Documento técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19». 5 marzo de 2020). Ese Gobierno debería estar callado. Pero tiene la desvergüenza de pasarse el día señalando a Ayuso.

Ahora, además del desastre que todavía pagamos por su incompetencia, queda claro –de nuevo– que el socialismo empobrece masivamente. Entre 2019 y 2023, España cerró como la peor gestión económica de la Unión Europea. Y no podemos olvidar lo que siempre repito: Sánchez ha dejado la peor gestión económica, a la cola de Europa en evolución del PIB, en mejora del paro, y los peores datos en presión fiscal, deuda y poder adquisitivo, pero además tirando con bala de rey, en medio del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y los fondos Next Generation.

El Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe demoledor (Indicador de Gestión Económica 2019-2023, febrero 2022), en el que refleja que España es el país de la UE con peores resultados económicos entre 2019 y 2023, usando datos oficiales, y que se ha empobrecido masivamente, el equivalente a 3.500 euros por persona, si se analiza la pérdida con respecto a la media de la UE.

En crecimiento del PIB entre 2019 y 2023, España se sitúa en el número 22 de 27 países en el ranking europeo, con un resultado más de un 50% inferior a la media europea. El dato es aún peor comparado con Portugal (7,8%) y simplemente vergonzante comparado con Irlanda (35,4%). En cuanto al paro, la triste realidad que tanto hemos comentado en esta columna es que el 90% de la reducción del paro se explica por el maquillaje estadístico de los fijos discontinuos. En paro efectivo, España se sitúa en el puesto 18 de la lista, pero es que Grecia nos deja hundidos al ocupar el puesto número uno en reducción de paro, y sin maquillajes. Recordemos que en España el paro efectivo no ha bajado, era de 3.464.921 personas en diciembre de 2019 y es de 3.546.206 en enero de 2024.

La renta per cápita ajustada por poder adquisitivo deja a España en el puesto 26 de 27, con un empobrecimiento sin precedentes, ya que se desplomó un 5,5% de 2019 a 2023. España pasa de estar a 9 puntos de la media de la UE en 2019 a 14 puntos porcentuales en 2023, según Eurostat. Además, con un aumento de la presión fiscal que deja a España como el segundo que peor se ha comportado en fiscalidad y, encima de crujirnos a impuestos, subiendo la deuda pública el triple que la media de la UE y dejando a España en el puesto 24. Es decir, Sánchez ha dejado a España a la cola de evolución del PIB 2019-2023, a la cola en evolución del empleo, a la cabeza en destrucción del poder adquisitivo, de aumento de deuda y de aumento de presión fiscal. En total, el último de la UE en gestión económica, y eso tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente y la llegada de los fondos europeos. Un desastre.

Todo esto significa que, comparado con la media de la UE, España pierde 170.000 millones de euros en convergencia y coste de oportunidad en el periodo 2019-2023 por la peor recuperación, la mayor presión fiscal y el mayor aumento de deuda pública. Eso supone un empobrecimiento estimado de unos 3.500 euros por persona en estos años, según el Instituto Juan de Mariana.

Usted podrá considerar que ésta última cifra es un estimado per cápita, pero lo que no puede negar es la evidencia. A pesar de contar con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y ser el mayor receptor de fondos europeos, Sánchez deja a España a la cola de Europa en recuperación en el periodo 2019-2023 y liderando en empobrecimiento, pérdida de poder adquisitivo, paro y aumento de deuda. Y son datos oficiales. El socialismo es miseria. La socialdemocracia no es la solución, es el problema.