El Sabadell cree que la aceptación de la opa de BBVA rondará el 30%

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha explicado que la aceptación de la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA rondará aproximadamente el 30%, en una entrevista concedida a La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press este viernes.

"Lo que no sabemos es si un poquito por arriba o un poquito por abajo y en ese caso, en caso de que fuese por arriba, pues se abre otra situación muy larga y muy interesante", ha comentado, en referencia a que BBVA puede realizar una segunda opa si la aceptación queda entre el 30% y el 50%.

González-Bueno ha explicado que el 32% de accionistas de Sabadell son minoritarios y tienen depositadas sus acciones en la entidad catalana. De este porcentaje, solo habría acudido el 2%, es decir, "uno de cada 50". "Y ya no queda nada. 49 de 50 han dicho que no" a la opa, ha agregado.

Por otro lado, ha hecho referencia a una noticia de la agencia 'Bloomberg' sobre accionistas institucionales que iban a acudir a la opa. Sin embargo, González-Bueno ha afirmado que estos inversores podrían "querer decir que van cuando no van porque la segunda opa es mucho más atractiva".

El pasado martes, de hecho, Banco Sabadell pidió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tomase medidas para evitar potenciales manipulaciones de mercado para asegurarse de que los accionistas que comunican su intención de acudir a la opa "hacen lo que comunican y no manipulan el mercado".

A través de un comunicado, Sabadell hacía referencia específica a una noticia de 'Bloomberg' sobre la aceptación de la opa del fondo Algebris Investments, que posee el 0,05% del capital social de la entidad catalana.

Este fondo trasladó su intención después de que otro accionista institucional de Sabadell, y consejero de la entidad, David Martínez, comunicara igualmente su intención de aceptar el canje de BBVA tras la mejora del precio.

Segunda opa

Sobre la potencial segunda opa, González-Bueno ha aseverado que, en caso de producirse, la acción de Sabadell tendría como 'suelo' el precio de la nueva oferta.

Así, si el valor de la acción de Sabadell subiera, los accionistas no tendrían la necesidad de vender a un precio menor, y si corrigiera, "evidentemente, acudirían en masa", escenario que, según él, provocaría mucha tensión en la acción de BBVA de aquellos que hubieran ido al primer canje.

"Por eso es una decisión muy difícil para el consejo de BBVA si se quedan por debajo del 50%. Si no llegan al 30%, pues no pasa nada, cada uno se va para su casa y se devuelven las acciones. Pero si se quedan entre el 30 y el 50%, es una decisión muy difícil porque pueden, entre otras cosas, poner en riesgo la propia cotización de BBVA", ha dicho.

Por otro lado, el consejero delegado de Banco Sabadell ha subrayado que, si la aceptación no alcanza el 50%, los accionistas que hayan acudido deberán tributar por las ganancias logradas.

El accionista David Martínez

Preguntado por la posición del accionista David Martínez, que ha anunciado que aceptará la oferta con su 3,86% de acciones del Sabadell a través del fondo Fintech, González-Bueno ha descartado que haya tenido efecto arrastre con el resto de fondos o los accionistas particulares.

"La propia Fintech, por las conversaciones que seguimos teniendo con ellos, con su empresa, pues ahora mismo están muy preocupados porque ahora entienden que no van a llegar al 50% y, por lo tanto, que esa jugada de liebre, de hacer de liebre para que los demás siguiesen, pues que no está funcionando", ha apuntado.