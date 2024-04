El precio de la luz vuelve a sumar siete horas negativas y seis horas a cero este jueves

El mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool', proseguirá este jueves con la tendencia de precios extremadamente bajos de los últimos días y registrará hasta un total de siete horas con precios negativos, entre las 11:00h y las 18:00h. En concreto, entre esas horas el precio horario se situará entre los -0,01 y -0,02 euros por megavatio hora (MWh). Además, habrá otras seis horas más en las que el precio será de cero o próximo a los cero euros, entre, según datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

El precio medio del 'pool' para este jueves será de 12,03 euros/MWh, su nivel más alto en casi tres semanas, con un máximo de 70,95 euros/MWh entre las 21:00h y las 22:00h, mientras que el mínimo será ese valor negativo de -0,01 euros/MWh -entre las 14:00h y 15:00h-.

Con el de este jueves serán ya ocho los días de este mes en los que el 'pool' ha registrado precios negativos en algunas de sus horas, un hecho que hasta el pasado 1 de abril no se había producido nunca. No obstante, estos precios negativos o tan bajos no se trasladan así exactamente al recibo a esos cero euros, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema.

Media de 4,4 euros/MWh en lo que va de mes

La importante presencia de generación renovable en este inicio de abril, en forma de eólica y solar, con una participación destacada de la hidráulica con el agua embalsada de las importantes lluvias en Semana Santa, sitúa la media en los primeros once días del mes en 4,43 euros/MWh.

En marzo ya se vio uno de los precios medios del 'pool' más bajos de la historia para un mes, con 20 euros/MWh, la mitad que el precio medio registrado en febrero y un 77,5% menos que en marzo de 2023, cuando se situó en 89,6 euros/MWh.

Además, en febrero, tras registrarse una media inferior a los 45 euros/MWh, el tope fijado en el Real Decreto de medidas urgentes, la electricidad recuperó temporalmente su Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% desde marzo, algo que se mantendrá en este mes de abril.

El último Consejo de Ministros del año pasado aprobó que el IVA de la electricidad pasara del 5% al 10% y que se mantuviera ese tipo hasta finales de 2024, siempre que se cumpliera la condición de que los precios del MWh en el mercado mayorista se mantuvieran altos, por encima de esos 45 euros/MWh.

En concreto, el IVA pasaría a ser el 21% siempre que el mes natural anterior al del último día de facturación el precio mayorista se situara por debajo de ese listón. Es decir, todas las facturas que incluyan el consumo de al menos un día de marzo, pasarán a tener el IVA del 21%. Esta subida del IVA afecta a los usuarios (hogares y pymes) con una potencia contratada de hasta 10 kW.

Tan solo los hogares con el bono social se libran de este incremento, ya que su IVA se mantendrá en el 10% durante todo 2024. De cualquier modo, hay que tener en cuenta que el IVA puede volver a bajar a lo largo de este año 2024, en este caso al 10%, si el precio de la luz se vuelve a colocar por encima de los 45 euros/MWh.