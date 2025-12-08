Hacienda recauda 6.500 millones más por los cambios fiscales de 2025

El aumento de la presión fiscal y la subida de impuestos introducidos este año en algunas figuras tributarias ha disparado aún más los ingresos de las arcas públicas, que suman mes a mes récords históricos. Según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado recogido por EP, Hacienda ha ingresado hasta el mes de octubre un total de 6.575 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año.

Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentran la vuelta del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos –desde el 2% al que se había rebajado– como el aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso; así como la subida al 10% del IVA a otra serie de productos –frente a la rebaja introducida del 7,5%– como los aceites de semillas y la pasta.

El IVA de la electricidad volvió desde el 1 de enero de este año al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024 como consecuencia del alza del precio de la energía tras la guerra de Ucrania. En 2025 también hubo cambios en el Impuesto sobre Sociedades, que han reportado más recaudación al Fisco, como la reversión obligatoria de pérdidas por deterioro o las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. Igualmente, se modificó la tasa fiscal que pagan los bancos, se elevaron algunos impuestos especiales y se introdujo un nuevo tributo a los cigarrillos eléctricos.

Todas estas medidas han aportado unos ingresos adicionales de 6.575 millones de euros hasta octubre, de los que prácticamente la mitad, unos 3.091 millones de euros, se debieron a los cambios introducidos en Sociedades. de ellos, 2.309 millones se deben al efecto que ha tenido la consolidación de solo el 50% de las pérdidas de los grupos empresariales, que estuvo en vigor en 2023 y que ha vuelto a tener vigencia este año; así como el efecto neto positivo de 1.696 millones por disminución de los límites en la compensación de las bases imposibles negativas aplicables a las grandes empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, que ha pasado del 70% al 50% o 25%.

En el caso del IVA, se ha producido un incremento neto de recaudación de 1.874 millones, debido, principalmente a la recuperación de los tipos impositivos reducidos.