El consumo navideño dispara un 10% la producción del sector papelero español

La Navidad es, para el sector papelero español, motivo de celebración por partida doble, y es que además de los tradicionales festejos, la demanda de papel y cartón se intensifica en estas fechas impulsada por envases de turrón, cajas de juguetes, libros y, cómo no, cartas a los Reyes Magos. Para responder al incremento general del consumo durante la época, cada año, esta industria aumenta un 10% la producción de todos los tipos de papel, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), de los que también se desprende que, durante las fiestas, se recicla más.

Con el objetivo de hacer frente a esta subida estacional, el sector papelero español -que en 2024 facturó más de 5.200 millones de euros y generó unos 17.500 empleos directos- comienza a trabajar meses antes, fabricando grandes bobinas de distintos tipos de papel. En el periodo previo a la última Navidad, la producción de papel para envases -como las cajas de cartón ondulado para logística- creció un 11%. Se trata de la tipología de papel más fabricada en España. De hecho, en 2024 supuso el 68,6 % de la producción total, señalan fuentes de Aspapel consultadas por Efe.

Por su parte, el papel para prensa, impresión y escritura, donde se incluyen los libros, registró -siempre en la anterior etapa prenavideña- un aumento del 8%. Precisamente, el sector del libro impreso batió récords durante el pasado ejercicio con unas ventas de cerca de 77 millones de ejemplares. A tenor del informe de GfK sobre el 'Mercado del Libro en España 2024', las ventas crecieron, sobre todo, en eventos puntuales del año que representan casi el 30% del total. Navidad (8,7%) y Reyes Magos (4,6%) fueron las principales citas, lo que evidencia el peso que aún conserva el libro como opción de regalo.

La producción de otros papeles y papeles especiales -como etiquetas, bolsas de té, tiques o papel de fumar- se contagiaron de la misma tendencia alcista y repuntaron un 7%. Una inercia que, en cambio, no siguieron los papeles higiénicos y sanitarios, puesto que su mayor demanda se concentra en verano, coincidiendo con el auge del turismo, añade Aspapel.

Respecto al comportamiento de la demanda, desde la asociación explican que el consumo de papel también tiende a crecer un 10% en los meses previos a la Navidad, como consecuencia de la fabricación de bienes transformados destinados a estas fechas. Este impulso se nota, asimismo, en las exportaciones, que antes de las fiestas de 2024 se elevaron un 33 %, lo que confirma al comercio exterior como una palanca clave para sostener la actividad del sector papelero en España.

Es más, las exportaciones de papel y cartón registradas a lo largo del año pasado crecieron un 17,9%, hasta suponer el 44,1% de la producción. Los países del entorno europeo -como Portugal, Francia, Italia, Países Bajos y Alemania- continuaron siendo los destinos más destacados.

En Navidad también se recicla más papel y cartón. Conforme a las estimaciones de Aspapel, estas fiestas se recogerá más de un millón de toneladas, esto es, más del 20 % del papel reciclado utilizado como materia prima durante todo el año. Fruto del aumento del consumo navideño, las fábricas reciclarán un 10% más de papel y cartón que durante el resto del ejercicio, apuntan las mismas fuentes, que presumen de cómo la sostenibilidad se ha convertido en un "vector de crecimiento" para las empresas del sector.

En 2024, las fábricas papeleras reciclaron 5,2 millones de toneladas de papel recuperado, un 7,7% más, situando la tasa de reciclaje en el 83,6%. Con estos números, España se mantiene como el tercer país más reciclador de papel y cartón de la Unión Europea.