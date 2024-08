¿Puede el banco dejar nuestra cuenta en números rojos?

Las cuentas bancarias son uno de los productos financieros más utilizados por los clientes de los bancos. La principal función de estas consiste en depositar el dinero físico de una persona para que pueda realizar diferentes operaciones bancarias como transferencias, pagos o retiradas de efectivo en cajeros automáticos, entre otras. No obstante, este depósito no es eterno, por lo que si no se lleva un registro del dinero que hay en la cuenta y se gasta más de lo debido, la cuenta puede entrar en números rojos.

Cuando se produce un descubierto bancario, la entidad concede a su voluntad un crédito –sin que sea necesario que el propietario de la cuenta lo autorice– para que se pueda hacer frente al gasto que se ha recibido pese a no tener dinero suficiente para ello. Esto es lo que se conoce como números rojos. De esta forma "con el descubierto, nos evita perjuicios derivados del impago como, por ejemplo, un corte de luz o un accidente del que el seguro no se hace cargo", tal y como explican desde el Banco de España (BdE).

Aunque estar en números rojos puede evitar perjuicios mayores, encontrarse en esta situación también puede salirle caro al propietario de la cuenta. En este sentido, el banco puede liquidar por ellos comisión de apertura e intereses que dependerán de cada entidad financiera. En el caso de que la cuenta se quede en descubierto, el banco tiene la obligación de mandar un documento detallado en el que se registren las cantidades que le han cobrado a su cliente. No obstante, el Banco de España ha limitado la cuantía de intereses a dos veces y medio el interés legal del dinero, establecido en el 3,25% en 2024. En este sentido, este año el interés por descubierto no puede superar el 8,13%.

Por tanto, desde el BdE recomiendan a los clientes bancarios que si no quieren que su cuenta se quede en descubierto será imprescindible que en la cuenta corriente siempre haya un saldo superior a los cargos previstos de esta. No obstante, en el caso de no pueda evitar estar en descubierto, se debe acudir a su entidad y firmar un escrito para que no se lo concedan.