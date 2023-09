¿Tu cuenta se ha quedado en números rojos? Esto es lo que cuesta un descubierto

Confías en que tienes el dinero suficiente para acabar el mes sin que tu cuenta entre en números rojos, pero un recibo inesperado o el cobro de una compra atrasada te juegan una mala pasada. Prácticamente todos los usuarios de una cuenta bancaria se han topado con esta desagradable situación. Cuando se produce un descubierto bancario, la entidad concede a su voluntad, sin que sea necesario que lo autoricemos, un crédito para abonar el gasto que ha llegado a la cuenta pese a que esta no cuente con el dinero suficiente para afrontarlo. Esta es la definición de números rojos. El banco entiende que, generando estos números rojos, “nos evita perjuicios derivados del impago como, por ejemplo, un corte de luz o un accidente del que el seguro no se hace cargo”, explica el Banco de España. No obstante, hay que tener muy en mente que esta protección no es gratuita.

El problema de tener un descubierto en la cuenta es que no sólo tendrás que devolver el dinero que el banco te ha prestado, sino que igual que ocurre con una hipoteca o cualquier otro crédito, tendrás que pagar comisiones e intereses. “De ahí que, por ejemplo, un descubierto de cinco euros durante una semana pueda acabar costando unos 50 euros”, explica la publicación Consumer de Eroski.

Consumer recoge las cantidades aproximadas que cuenta un descubierto. La comisión suele ser del 4,5% sobre el mayor saldo deudor con un mínimo de 15 euros, aunque cada banco tiene sus propias tarifas. Y el interés, por su parte, suele ser de entre el 7% y el 7,5%. Por ejemplo, hay entidades que no cobran la comisión por descubierto.

Lo que sí es seguro es que el coste de los descubiertos tiene un límite máximo. En el caso de los particulares, “el coste del descubierto tiene un límite legal, de forma que la aplicación conjunta de la comisión y del interés por descubierto no puede dar lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero”, explica el Banco de España. En 2023, el interés legal es del 3,25%, por lo que el límite legal del descubierto sería del 8,13% TAE.

Gastos para recuperar el dinero

A estos gastos se puede sumar otro: la comisión por reclamación de posiciones deudoras. “Esta comisión la cobra el banco para costear los gastos que le supone reclamar la deuda. Suele ser de entre 30 y 40 euros y perjudica, sobre todo, a los clientes que tienen un descubierto de pocos euros, ya que encarece mucho el coste del crédito”, explica la publicación Consumer de Eroski.

Algunos bancos aplican esta comisión de forma gradual, y no cobran lo mismo si el aviso que mandan al cliente es un simple SMS que una carta certificada o un burofax. Algunas entidades también aplican la comisión por tramos, de manera que si el descubierto es de un importe reducido, por ejemplo inferior a 10 euros, no la cobran y la tarifa va aumentando a medida que el importe del descubierto es mayor.

En cualquier caso, es imprescindible que esta comisión aparezca reflejada en el contrato de la cuenta. Además, el Banco de España considera que debe haber una proporcionalidad entre el importe de la comisión y el coste de los medios empleados por la entidad para reclamar la deuda.

Si no quieres tener que asumir estos cargos extra, el Banco de España recomienda que acudas a tu entidad y firmes un escrito para que no te lo concedan. “Pero, tranquilo, en todo caso recuerda que, por cada descubierto, tu banco tiene obligación de mandarte un documento con todo el detalle de las cantidades que te ha cobrado”, añade.