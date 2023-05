¿Qué es una hipoteca en primer grado? ¿Y en segundo?

Comprar una casa entra en los planes de futuro de muchas personas, sin embargo, esta operación no está al alcance de todos, ya que supone un gran desembolso de dinero y una de las inversiones más significativas que realizará a lo largo de su vida. En este sentido, el precio de una vivienda supera fácilmente los cientos de miles de euros, por lo que lo más habitual es solicitar un crédito hipotecario al banco para así poder ser futuros propietarios de la casa de nuestros sueños. No obstante, no todas las hipotecas son iguales, sino que existen diferentes rangos, como es el caso de la hipoteca en primer y segundo grado.

Las hipotecas de primer grado son aquellas en las que el prestamista tiene prioridad de cobro en caso de impago. Por tanto, si el titular del crédito hipotecario no puede pagar, la entidad que lo concedió tendrá prioridad a la hora de cobrar. Además, si existen varias deudas sobre un mismo bien como es el caso de una casa hipotecada y el titular no puede pagar y la casa se embarga, el dinero obtenido de esta acción se deberá utilizar para pagar las deudas de primer grado, teniendo prioridad de cobro respecto a otras deudas existentes. En estos casos, además de la preferencia de cobro, esta hipoteca establece que no existe límite de cuantía, por lo que el cobro de la deuda se aplicará a la totalidad, y no tan solo a una parte.

"El grado de las hipotecas es un elemento importante que se debe tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca. En la mayoría de los casos, esto figura en el contrato de la hipoteca, donde la mayoría de bancos establecerán que la hipoteca se trata de una hipoteca de primer grado", sostiene el portal inmobiliario idealista.

En cambio, la hipoteca de segundo grado es aquella que no tiene la prioridad en el cobro de la deuda, aunque para que esta exista, debe haber previamente una de primer grado, la cuál tendrá prioridad en caso de impago y de embargo de la vivienda hipotecada.

¿Cuánto debe tenerse en cuenta el grado de las hipotecas?

El grado de estos créditos hipotecarios hace referencia a la prioridad que existe en el cobro. Por ejemplo, si una persona tiene contratada una hipoteca de primer grado con el banco X, eso implica que en el caso de impago, esta entidad tendrá prioridad a la hora de reclamar y cobrar la deuda adquirida respecto a otros acreedores. Si el deudor no puede pagar el préstamo y se embarga la vivienda, el banco X recibirá el dinero de la subasta para devolver la deuda de la hipoteca.

Por tanto, desde idealista recalcan que "habría que pagar antes la deuda al banco X por tener la hipoteca en primer grado, mientras que el resto de deudas se pagarían después de haber devuelto esta deuda". De esta forma, los bancos podrán asegurarse de que ellos recibirán primero las compensaciones económicas que deriven de los impagos.