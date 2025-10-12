Acceso

¿Qué supermercados abren hoy? Horario de Mercadona, Lidl, Carrefour, El Corte Ingles...

Algunas cadenas se mantienen abiertas con horarios reducidos mientras gran parte del comercio descansa en el festivo nacional

Carla Abadía
Hoy 12 de octubre se celebra en España el Día de la Hispanidad, jornada en la que se conmemora el descubrimiento de América y se rinde homenaje a la historia común de los países hispanohablantes.

Al ser festivo nacional, la mayoría de los servicios y comercios adaptan sus horarios, y muchos supermercados permanecen cerrados.

Sin embargo, algunas cadenas han decidido abrir ciertos establecimientos con horarios reducidos o especiales, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas, donde la afluencia de público lo justifica.

Además, las aperturas dependen no solo de la política de cada empresa, sino también de la normativa autonómica y municipal, por lo que los horarios pueden variar de un municipio a otro.

Horarios de supermercados el 12 de octubre

  • Mercadona
La cadena mantiene su política habitual de cierre en domingos y festivos, aunque hoy algunas tiendas abrirán en horario reducido, de 9:00 a 15:00 horas. La empresa recomienda consultar el buscador de su web, ya que la mayoría de establecimientos permanecerá cerrado.
  • Lidl
Lidl abre la mayoría de sus tiendas con horarios festivos reducidos. En grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, los clientes podrán comprar con relativa normalidad, aunque algunas tiendas podrían abrir más tarde o cerrar antes de lo habitual.
  • Carrefour
Gran parte de los Carrefour Market y Carrefour Express están abiertos hoy, mientras que los hipermercados grandes pueden reducir su jornada o cerrar en algunas comunidades. La empresa dispone de un buscador para verificar la apertura concreta de cada tienda.
  • Alcampo
La mayoría de los establecimientos abrirá, especialmente en capitales de provincia, aunque
en municipios más pequeños algunos locales permanecerán cerrados o con horario reducido.
  • Día

Muchos supermercados DIA abrirán hoy, en horario reducido de9:00 a 15:00 horas, sobre todo los ubicados en barrios céntricos o bajo el formato DIA Market. No todos los locales estarán operativos, por lo que es recomendable consultar el localizador oficial.

  • El Corte Inglés, Supercor e Hipercor
Estas cadenas son de las opciones más fiables para compras hoy. Sus tiendas suelen abrir en domingos y festivos, y hoy mantendrán su horario habitual de festivo, ofreciendo servicios de supermercado y alimentación básica.
Imagen de archivo de un supermercado.
Imagen de archivo de un supermercado.Freepik

Recomendaciones para hoy

  • Verificar horarios locales: los horarios pueden variar según la ubicación del supermercado.
  • Consultar páginas web oficiales o aplicaciones móviles: permite confirmar aperturas y horarios exactos.
  • Planificar compras con antelación: el 12 de octubre es festivo, y muchos comercios cierran o reducen su jornada.

El Día de la Hispanidad será una jornada de descanso nacional, pero algunas cadenas aseguran el suministro de alimentos gracias a sus aperturas en ciudades y zonas estratégicas.

