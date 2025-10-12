Festivo Nacional
¿Qué supermercados abren hoy? Horario de Mercadona, Lidl, Carrefour, El Corte Ingles...
Algunas cadenas se mantienen abiertas con horarios reducidos mientras gran parte del comercio descansa en el festivo nacional
Hoy 12 de octubre se celebra en España el Día de la Hispanidad, jornada en la que se conmemora el descubrimiento de América y se rinde homenaje a la historia común de los países hispanohablantes.
Al ser festivo nacional, la mayoría de los servicios y comercios adaptan sus horarios, y muchos supermercados permanecen cerrados.
Sin embargo, algunas cadenas han decidido abrir ciertos establecimientos con horarios reducidos o especiales, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas, donde la afluencia de público lo justifica.
Además, las aperturas dependen no solo de la política de cada empresa, sino también de la normativa autonómica y municipal, por lo que los horarios pueden variar de un municipio a otro.
Horarios de supermercados el 12 de octubre
- Mercadona
- Lidl
- Carrefour
- Alcampo
- Día
Muchos supermercados DIA abrirán hoy, en horario reducido de9:00 a 15:00 horas, sobre todo los ubicados en barrios céntricos o bajo el formato DIA Market. No todos los locales estarán operativos, por lo que es recomendable consultar el localizador oficial.
- El Corte Inglés, Supercor e Hipercor
Recomendaciones para hoy
- Verificar horarios locales: los horarios pueden variar según la ubicación del supermercado.
- Consultar páginas web oficiales o aplicaciones móviles: permite confirmar aperturas y horarios exactos.
- Planificar compras con antelación: el 12 de octubre es festivo, y muchos comercios cierran o reducen su jornada.
El Día de la Hispanidad será una jornada de descanso nacional, pero algunas cadenas aseguran el suministro de alimentos gracias a sus aperturas en ciudades y zonas estratégicas.
