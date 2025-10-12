¿Cuánto cuesta el desfile del 12 de octubre?

Cada 12 de octubre, España celebra su Fiesta Nacional con un gran desfile militar en Madrid. El evento, presidido por los Reyes y organizado por el Ministerio de Defensa, es uno de los actos institucionales más representativos del país.

Detrás de su puesta en escena se encuentra un coste económico que varía de un año a otro según los medios movilizados, la magnitud del acto y las condiciones logísticas.

El gasto del desfile lo asume directamente el Ministerio de Defensa.

Los costes recientes, según datos oficiales

En los últimos años, el coste del desfile se ha mantenido en una franja estable de entre medio millón y algo más de seiscientos mil euros.

Según datos proporcionados por el propio Ministerio de Defensa, el desfile de 2022 tuvo un coste dealgo más de 581.000 euros, mientras que el del año anterior, 2021, ascendió a aproximadamente 636.000 euros.

En ambos casos, las cifras incluyen los ensayos realizados los días previos y todos los gastos relacionados con el acto principal en el Paseo de la Castellana.

Desfile del 12 de Octubre, Dia de la Hispanidad. Paracaidista. David Jar La Razón

La variación entre ejercicios suele responder a factores logísticos. Por ejemplo, el desfile de 2019, en el que participaron unidades extranjeras y se movilizó más material pesado, alcanzó un coste cercano a los 900.000 euros, una de las cifras más altas de los últimos años.

En contraste, en 2020, cuando el formato fue reducido a una ceremonia sin desfile por la pandemia, el gasto se limitó a poco más de 57.000 euros.

La transparencia del gasto y la evolución en el tiempo

El Ministerio de Defensa publica cada año, a través del Portal de Transparencia o en respuestas parlamentarias, los datos oficiales del coste del desfile.

De esa información se desprende que el gasto ha permanecido estable en los últimos años, oscilando entre los quinientos mil y los seiscientos mil euros en los formatos habituales. A

ntes de la pandemia, las cifras de 2015 a 2018 se movían en una media de algo más de 600.000 euros, con ligeras variaciones según el despliegue de medios y la duración del acto.

Un gasto simbólico frente a su valor institucional

El desfile del 12 de octubre constituye un acto de representación nacional y un homenaje a las Fuerzas Armadas.

Su coste, es limitado en comparación con otras partidas públicas y, según la propia Administración, se encuentra plenamente justificado dentro del presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa.