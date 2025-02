Aprobada la reducción de la jornada laboral: a partir de qué día trabajarás media hora menos al día

Trabajar menos horas en España. Esa es la premisa que persigue la ministra Yolanda Díaz desde hace meses, y que incluso le ha costado algún disgusto con su homólogo, Carlos Cuerpo, y que hoy se materializa en forma de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana sin merma salarial. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley para modificar la jornada ordinaria de trabajo de 40 horas a la semana, establecida en el artículo 34.1. del Estatuto de los Trabajadores.

Se trata del pistoletazo de salida a la tramitación normativa que, a partir de ahora, deberá pasar los informes perceptivos y su aprobación en el Parlamento. Si el Congreso da el visto bueno, podría aplicarse antes del 31 de diciembre de este mismo año. No obstante, Junts, el principal socio del Gobierno, avisa sobre la jornada laboral. Dice que el Ejecutivo español no ha consensuado con ellos esta medida y les recuerda que no tienen mayoría.

Pero no será lo único que se apruebe hoy de la mano del Ministro de Trabajo y Economía Social. La también vicepresidenta segunda del Gobierno tiene previsto anunciar la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 50 euros más al mes, por lo que el SMI quedaría fijado en 1.183 euros brutos mensuales, repartidos en 14 pagas anuales. Pero no es lo único.

El texto también regula el derecho a la desconexión digital 'irrenunciable' y el nuevo registro horario, que deberá ser digital y al que la Inspección de Trabajo tendrá acceso en remoto y en tiempo real al recuento de horas.

¿Cuándo entra en vigor la reducción de la jornada laboral en 2025?

Avanza el anteproyecto de ley para trabajar 37 horas y media a la semana, en lugar de las 40 horas que se vienen haciendo habitualmente, pero la aprobación de la jornada laboral no supone su puesta en vigor inminente, si bien el objetivo del Ministerio de Trabajo es que comience a funcionar antes del 31 de diciembre. Pero vayamos por partes.

El acuerdo en el seno del Ejecutivo incluye la aprobación del texto por el trámite de urgencia y respetando el texto ya negociado con los sindicatos CCOO y UGT. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobará este martes, 4 de febrero, el acuerdo para tramitar de forma urgente el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Se prevé que el texto llegue al Congreso de los Diputados a finales de este mes o a comienzos de marzo. Sin embargo, parece que la norma no las tiene todas consigo. "Otra vez se aprueba un decreto sin estar consensuado por un Gobierno que no tiene mayoría para aprobarlo", ha recriminado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha asegurado que su grupo está dispuesto a negociarlo pero a no a validarlo de forma automática.

Llega a este punto casi un año después de la primera reunión del diálogo social sobre la materia en derecho laboral y tras haberse superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación.

El nuevo registro horario: digitalizado, en tiempo real y las horas extraordinarias registradas día a día

Según el borrador presentado, todas las compañías, sin importar su tamaño, estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.

Para ello, los trabajadores ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

Las personas trabajadoras deberán fichar de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido. Para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados en el registro, éste deberá permitir identificar inequívocamente a la persona trabajadora que lo realiza, así como las eventuales modificaciones de los asientos efectuados.

A todo ello hay que sumarle que las personas trabajadoras, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder de forma inmediata al registro en el centro de trabajo, y en cualquier momento. Además, el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras.

Las horas extraordinarias registradas día a día se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente.

La jornada de las personas trabajadoras a tiempo parcial, se totalizará mensualmente, entregando la empresa a la persona trabajadora, junto con el recibo de salarios, copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, las multas pueden cifrarse en hasta 10.000 euros por cada trabajador y no por firma, como hasta ahora. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada. Habitualmente, estas llevan asociadas multas de entre 751 euros (en su grado mínimo) y 7.500 euros. Sin embargo, el borrador la ley introduce una cláusula para penalizar este incumplimiento con entre 1.000 y 10.000 euros.

La CEOE presenta alegaciones contra la reducción de jornada por considerarla "inconstitucional"

El Gobierno tiene otro frente abierto: el rechazo de los empresarios a un recorte de jornada por ley, que denuncian inconstitucional. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha registrado en la Dirección General de Trabajo un documento de alegaciones en el que apelan a la "inconstitucionalidad" del recorte de jornada y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha acusado a Trabajo de invadir "competencias del propio diálogo social" saltándose el acuerdo marco de negociación colectiva sellado por patronal y sindicatos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por su parte, ha asegurado que es "un disparate jurídico" que la CEOE haya defendido en un documento presentado ante la Dirección General de Trabajo que la reducción de la jornada es inconstitucional. Díaz ha subrayado que reducir la jornada laboral es "completamente constitucional" y ha pedido a una patronal "desdibujada" dejar las "estrategias políticas" y volver al "lugar correcto".

La titular de Trabajo no ha querido dar plazos para la aprobación del proyecto de ley definitivamente porque se puede "equivocar" ante la negociación política con los partidos. Así, reconoce que incluso por la vía del trámite de urgencia "el lapso temporal es muy largo".